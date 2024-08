Deportes 13-08-2024

Al “Depo” se le extravió la brújula y sumó la segunda derrota consecutiva de local

- Hinchas desaprobaron los cambios del técnico y están perdiendo la paciencia

Tal parece que los albirrojos se contagiaron con el clásico del fútbol chileno, aunque Lautaro de Buin aprovechó las imprecisiones y se quedó con los tres puntos .

Lo que más que dolió es que hubo un bajón muy notorio en lo individual y colectivo . Con esta segunda derrota consecutiva , el equipo del “toqui” se ubica un peldaño más arriba que los albirrojos , con 21 puntos .

Es la primera vez que veo una reacción del hincha , con una voz más potente , gritando a los jugadores y haciendo presente su malestar por el nivel paupérrimo exhibido ante un elenco al que era vital haber ganado para espantar todo tipo de fantasmas.

ASÍ LO VIMOS

Recién a los dos minutos llegó el primer tapadón de Gustavo Merino , el portero de Linares , luego de un tiro de Francisco Lara , tras la falla del defensa Flavio Rojas, y Merino envió el balón al lanzamiento de esquina . A los 7 , Luis Oyarzo , casi la emboca en una pelota detenida desde el sector norte . Luego aparece Suazo , que inventó una jugada, la cual tuvo que enviar al córner el portero de Lautaro de Buin , Joaquín García. Al minuto 32 , Peñaloza para Nicolás Forttes y una vez más el portero del toqui la envío al lanzamiento de esquina . Lo último del primer tiempo fue un tiro potente desde fuera del área de Fernando Cordero, que le sacó pintura al travesaño a los 42 minutos . Con un cero a cero se cerró el primer capítulo en el Tucapel Bustamante .

COMPLEMENTO

No hubo mucho cambio en los primeros minutos del segundo tiempo, aunque una chilenita de Vallejos ,dio para ilusionarse . “Kalule” se puso nervioso y realizó algunos cambios , ingresando Carlos Soza por Nicolas Forttes y Felipe Escobar por Sebastián Peñaloza , a los 61 minutos . Pero , dos minutos más tarde, llegaría el lanzamiento penal , luego de que Carlos Soza perdiera el balón y en un contragolpe Eduardo Vidal fue derribado por el portero Gustavo Merino y el juez Diego Yáñez cobró el lanzamiento penal . Quien se encargo de ejecutar desde los doce pasos fue un formado en la Academia San Ambrosio de Linares , que luego se fue a Colo – Colo , Francisco Lara , quien no tuvo inconvenientes para anotar a los 63 minutos el gol para el equipo del toqui. Un balde de agua fría,para las 989 personas que llegaron al estadio .

Luego, sería el festival de atajadas del portero Gustavo Merino , quien fue escogido la figura del partido. Mientras que los hinchas albirrojos abandonaron el polideportivo con otra desazón tras la segunda derrota consecutiva en casa de los linarenses a los que al parecer se les perdió la brújula, lo que ha conllevado a una notoria baja en el rendimiento futbolístico .

DT

El estratega Rodrigo “Kalule” Meléndez analizó esta derrota y dijo que “ fue muy dolorosa, sabemos que tenemos poco margen . No sé si perdimos el rumbo porque hasta el gol de ellos fue Linares , el que estaba proponiendo y generando las mejores ocasiones. . Lamentablemente, hay una pérdida nuestra , nos pillan retrocediendo y desde ese momento creo que perdimos la brújula , nos desesperamos , caímos en imprecisiones, no tuvimos la tranquilidad necesaria para sacudirnos .Nosotros sabíamos que estos dos partidos eran muy importantes para subir en la tabla de posiciones , pero hemos cedido terreno , soy el responsable , pero nadie dijo que sería fácil” .

LO QUE VIENE

Ya está programado por la ANFP el partido frente a los delfines de Puerto Montt , el domingo desde las 18:00 horas, en el hermoso estadio Chinquihue. El plantel albirrojo regresaba ayer por la tarde a las prácticas y estaría viajando el sábado .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo