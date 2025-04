Deportes 06-04-2025

Al mediodía: Albirrojos enfrentan a un desconocido Santiago City en la región metropolitana

- Partido se juega en la comuna de Lo Barnechea

La historia señala que esta institución fue fundada un 25 de marzo 2020 , con sede en la comuna de Las Condes , por Jorge Sotomayor , manager de distintos jugadores . La idea era otorgar la posibilidad y oportunidades a deportistas marginados de las divisiones inferiores .

Aunque aparece la palabra “City” , convengamos que no tienen nada que ver con el equipo inglés Manchester City y su conglomerado City Football Group , siendo un alcance de nombre y escudo . Fueron denunciados por los ingleses , llegando a un acuerdo para cambiar su escudo , de lo contrario serian objetivo de acusaciones legales . El año 2021 , postularon a la temporada 2022 en la Tercera B . Ese mismo año ganan el torneo , logrando el ascenso a la Tercera A . El 2023 , estuvieron a punto de ascender a la Segunda Profesional , aunque convengamos que fueron sancionados por ANFA . El equipo por fin cumplió su sueño de haber obtenido su cupo en el profesionalismo , recién el año pasado , donde junto a Brujas de Salamanca , fueron los cuadros que ascendieron a la llamada Segunda Profesional.

Llama la atención la conformación de su plantel con ex jugadores que han jugado en la Primera A , como por ejemplo : Ignacio Mesina, defensa central de Coquimbo Unido; Bruno Romo , defensa central de Unión La Calera ; Andrés Diaz , pivote , de San Luis ; Esteban Carvajal , pivote , Rangers ; Marco Medel , ex Audax, Católica y Copiapó , por mencionar algunas instituciones; Bastián Arias , ex Colo Colo , mediocentro ; Francisco Astudillo , extremo izquierdo , Huachipato ; y el controvertido Nicolás Castillo , ex Universidad Católica , su reciente incorporación. El promedio de edad del plantel es de 26 años .

Su ultimo partido lo jugaron frente a General Velásquez , donde igualaron 1 a 1. El ayudante técnico es Yerko Abayay , quien formo con : Marcelo Suárez, Bruno Romo, Miguel Arias , Matías Quiroz, Andrés Diaz, Zederick Vega , Marco Medel , Nicolás Claveria , Franco Astudillo , José Farías y Matías Silva .

Tienen dos puntos, producto de dos empates , ante Ovalle de visita y de local ante General Velásquez . A ello se suma una derrota en casa frente a Trasandino . Todavía no conocen de triunfos en el municipal de Lo Barnechea .

ALBIRROJOS MADRUGADORES

Todos conocemos la realidad de Deportes Linares , que no es de las mejores .Por eso esta vez deberán levantarse muy temprano para viajar a la capital del país . Algo que tenia un poco molesto al técnico, Rodrigo “Kalule” Meléndez , pero nada que hacer . Consultada la presidenta de la Corporación de Deportes Linares , Mariela Vásquez , cerró la puerta a la opción de viajar un día antes , simplemente porque “ no hay plata” no están los recursos económicos . Es difícil lidiar con este tipo de situaciones , agregaba el entrenador . Tres serian las bajas para el duelo de este domingo , en los albirrojos : Hugo Toro , Brayan Figueroa y Axel Cortés . Un cuadro linarense que está obligado a recuperar los puntos perdidos en casa ante Brujas de Salamanca , si quiere seguir respirando un poco más tranquilo , de lo contrario, si cae esta tarde , Santiago City lo dejará atrás .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo