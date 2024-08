Deportes 18-08-2024

Al mediodía: Albirrojos van por el batatazo en el Chinquihue ante Puerto Montt

- Es imperiosa la necesidad de rescatar puntos

El equipo de los “delfines” dirigido por Jaime Vera, actualmente está en la tercera posición con 32 unidades. Vienen de perder en Concepción por la cuenta mínima, donde salió el expulsado el jugador Brayan Troncoso, una baja en el equipo del sur del país. En las estadísticas han disputado 9 partidos en su reducto de los cuales, 4 han sido victorias, 3 empates y 2 derrotas ante Rengo por 1-3 y San Antonio Unido 0-1. Dos realidades distintas, ellos luchando por alcanzar al líder Melipilla , y Deportes Linares viviendo un bajón en lo deportivo, con dos derrotas en casa, ante Deportes Concepción y Lautaro de Buin. Por eso, en los albirrojos no hay margen de error y deberán salir con todo para sumar puntos, ya que están en una zona bastante complicada, puesto que las derrotas del Depo le han dado vida a los equipos que vienen más abajo .

El técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez , en la previa del encuentro ante los salmoneros, dijo que “en la semana realizamos los análisis correspondientes de los dos partidos últimos donde no hemos conseguido resultados, pero siempre es importante rescatar ciertas cosas positivas y seguir mejorando algunos aspectos que lamentablemente no nos han permitido conseguir alegrías”.

Sobre el rival de esta jornada, agregó que “están arriba en la tabla y son muy complicados en su cancha, con muchas expectativas. Aunque nosotros vamos a realizar nuestro trabajo pensando en que tenemos la obligación de rescatar puntos. Hemos realizado una buena semana y esperamos poder demostrarlo ante Puerto Montt. Vamos a proponer ser un cuadro protagonista y estar a la altura”.

LOS QUE SE PERDERÁN EL PARTIDO

Varias son las bajas de los linarenses para este duelo .Por acumulación de cartulinas amarillas, Nicolás Forttes, y por problemas físicos, Maximiliano Cerato, Sebastián Zúñiga, Carlos Soza y Christian Latorre.

El encuentro de este mediodía en el estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt, será dirigido por Diego Paredes.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo