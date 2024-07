Deportes 28-07-2024

Al mediodía :En el mítico estadio Soinca Bata albirrojos quieren seguir en racha



"Kalule “:" Creemos que llegamos bien y sabemos que Melipilla no será fácil"



Deportes Linares , por fin tuvo una semana normal después de agitados días , marcados por lo que fue la Copa Chile y el retorno al campeonato de la Segunda Profesional . Van invictos en la segunda rueda , con dos triunfos en la misma cantidad de partidos ( Rengo y Real San Joaquín ) .Lo que le ha permitido sumar seis puntos y ubicarse en la medianía de la tabla de posiciones .

Al frente estará nada menos que el líder de la competencia , Deportes Melipilla, que viene de caer , en el estadio Lucio Fariña , por 2 a 1 . En el partido que se jugó el día lunes recién pasado el cuadro del potro solitario , formo con : Darío Melo, Lucas Martínez, Cristóbal Vergara, Cristian Magaña, Matías Rodríguez, Francisco Arenas ,Hernán Albano Becica, Camilo Pacheco, Josué Ovalle, Luis Vargas y Bryan Taiva . El equipo es dirigido por Víctor Quintanilla .

La última vez que se vieron las caras , los albirrojos con Melipilla , fue el lunes 18 de marzo , en el Tucapel Bustamante Lastra , con la dirección de Héctor Jona. En aquella ocasión el triunfo para los forasteros por 3 a 1 con anotaciones de Matías Rodríguez , 37 ; Luis Vargas, 40 ; a los 54 el descuento para Fabián n Gonzalez ; y Johan Pizarro , a los 87 . Claro que en la banca del Depo , estaba Eduardo Lobos. No es un misterio que con la llegada del Kalule el equipo ha subido su nivel en forma individual y colectivamente. Con destacadas actuaciones de Diago Vallejos , Gustavo Merino , Maximiliano Cerato . Fernando Cordero , Yonathan Suazo , que está de vuelta después de haber cumplido su castigo por acumulación de cartulinas amarillas .

DT

Rodrigo Meléndez , en el diálogo con la prensa , dijo que el equipo “ llegaba bien a este partido . Hemos tenido una semana tipo normal , con mucho trabajo , pensando que al frente tendremos al puntero del campeonato . He tenido la oportunidad de ver al rival es un equipo que no realiza tantas modificaciones, pero nosotros llegamos en un buen momento . Sabemos que ellos son un elenco que mas goles han anotado , pero nosotros llevamos la valla invicta en 180 minutos , con una solidez importante y tratando de buscar el arco rival .No será fácil porque de local , ellos se han hecho muy fuertes y tendrán a su publico . El objetivo nuestro es salir de la incómoda posición , por eso necesitamos seguir sumando . Tenemos un plantel muy comprometido y eso nos ha llevado a lograr buenas actuaciones , creo que la Copa Chile , ayudo a las confianzas de cada uno de los jugadores y eso ha sido muy positivo , pero hay que mantener la humildad y los pies sobre la tierra porque tenemos mucho torneo por delante . Hay mucha competencia al interior del plantel y eso nos ayuda a mejorar los rendimientos . No pierdo la esperanza que pueda llegar un jugador más , pero todo dependerá de la situación económica del club .

El match de este mediodía , será dirigido por Fabian Reyes , como primer asiste, John Calderón ; asistente dos , Javier Devilat ; y cuarto juez , Francisco Gaggero .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo