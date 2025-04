Política 03-04-2025

Alberto Undurraga candidato presidencial DC realizó gira por el Maule: “Chile necesita volver a crecer”

- El abanderado de la DC se reunió con autoridades y dirigentes de Curicó, Linares, Rauco, San Clemente, Maule, San Javier y Talca.

Dirigentes regionales y futuros candidatos y candidatas al parlamento acompañaron al Diputado y candidato presidencial, quien en las distintas instancias de conversación reforzó los desafíos de campaña presidencial y parlamentaria, además de las bases programáticas con especial énfasis en seguridad, crecimiento, déficit de vivienda, listas de espera y temas sociales.

“El Maule es una región que es y ha sido clave para nuestro partido y las transformaciones sociales que ha llevado adelante. Chile puede volver a crecer y ser un país seguro y Maule juega un papel importante en esa tarea, pero para ello también necesitamos tener un equipo en el parlamento. Volveremos a tener representación en esta región. Nuestra dirigencia local está trabajando en ello y nuestra presencia acá es un espaldarazo a ese trabajo. Me reuní con Priscilla Castillo y Javier Muñoz dos grandes ex alcaldes que buscarán llegar al parlamento en las próximas elecciones y que cuentan con todo mi respaldo”, señaló el candidato.

La gira estuvo marcada por las reuniones con el Alcalde de San Javier, Jorge Silva; el Alcalde de Maule, Pablo Luna; el Edil de San Clemente, Juan Rojas; la alcaldesa de Rauco Claudia Medina; los Consejeros Regionales Patricio Domínguez y Roberto García, con quienes profundizó los primeros ejes de la campaña presidencial.

“Todo dirigente de la DC es consciente de que necesitamos del Maule y por eso estamos acá. Junto a nuestras autoridades conversamos sobre que es posible terminar con las listas de espera, construir 500 mil viviendas por Gobierno y empezar a solucionar el déficit de vivienda, en trabajar por una seguridad sin complejos y por el crecimiento económico, que para este gobierno no ha sido una meta, sino un dato. Chile necesita volver a crecer”, finalizó Undurraga.