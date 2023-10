Deportes 10-10-2023

Albirrojos cayeron ante el colista y se despidieron del profesionalismo



Aunque podría existir una remota posibilidad por secretaría para mantener la categoría, pero en lo futbolístico fue paupérrima la campaña



Todavía las cerca de 1.554 personas que asistieron al Tucapel Bustamante Lastra, se preguntaban qué pasó ? Si hasta los 41 minutos del primer tiempo todo iba bien con anotación de Diego Vallejos, que le estaba dando la ventaja transitoria a los del Maule Sur.

En el complemento llegó la debacle, donde para sorpresa y balde de agua fría para los fanáticos del “Depo”, en menos de 10 minutos, daba vuelta el partido con dos errores garrafales. El primero con una mala salida de Celso Castillo que, en complicidad con Latorre, no pudieron despejar un balón que aprovechó el verdugo de la tarde, Nicolás Zedán, en el minuto 6. Pero, vendría el segundo tanto de los azulgrana, cuatro minutos más tarde, con el propio Zedán que facturaba para Iberia, tras la permeable reacción de la defensa linarense. Observamos a jugadores que estaban prácticamente desconcentrados, asustados quizás por el marco de público que llegó al polideportivo. De ahí la reacción en el camarín con Eduardo Lobos, que muy enojado les dijo unas cuantas verdades bastantes fuertes. En los descuentos, los albirrojos lograron la igualdad, luego una pelota detenida en tiro de esquina, cabezazo de Cristóbal Parry, apuntando el 2 a 2, que duró muy poco, porque, llegaría un balón desde la mitad de la cancha, que nuevamente la defensa de Linares no despejó y se jugó la personal Zedán, para anotar el tercero para Iberia y liquidar las opciones de los dirigidos por Lobos, que cualquiera diría tenían muy pocas ganas de ganar el partido.



DESDE MI TRIBUNA



Creo que todavía nos cuesta digerir lo que pasó el sábado, que, a pesar de haber cambiado el horario, no dio resultados. Jugadores a los que literalmente les faltó actitud, excepto Felipe Escobar y Diego Vallejos, el resto muy bajo de lo normal. Cuando Alex Díaz y Luis Oyarzo, andan bajo en su rendimiento se nota y fue lo que ocurrió en el polideportivo. A mejor pensaban que iba a disminuir el público, pero el hincha albirrojo es fiel en las buenas y en las malas. Una situación que fue determinante fue lo ocurrido en las tribunas donde la barra de Iberia comenzó a lanzar piedras a los seguidores del Depo, donde lamentablemente había muchas familias y personas mayores. Punto aparte el lento accionar de la seguridad del estadio que estuvo al debe. Nos preguntábamos como ingresaron con piedras y otros elementos. A la gente de Linares, nos registran minuciosamente hasta el auto.

A todo esto, se sumó un paupérrimo arbitraje, de Francisco Soriano, donde no sancionó un penal claro para los albirrojos.



LO QUE VIENE



Aunque matemáticamente el equipo está descendido, algunos comienzan a prenderle velitas a la ANFP, para que sancione a algunos clubes que han cometido algunas faltas, ya sea por el minutaje a jugadores sub 21, como también el incumplimiento de sueldos. En este último caso caería Deportes Valdivia, que tendría que ser sancionado con la resta de 6 puntos, pero todo dependerá del control financiero del organismo máximo del fútbol tbol chileno.

Si se cumplen estas dos situaciones, Linares, por secretaria, no descendería si obtiene un punto con Rengo, porque si gana Iberia llegaría a los 22 puntos. Recordar que Iberia juega con Valdivia. o sea, al rojo vivo la final del torneo el próximo fin de semana.



DECLARACIONES ENCENDIDAS DE LOBOS



Eduardo Lobos, tuvo un diálogo fuerte con sus dirigidos, a puertas cerradas en el camarín. Luego dialogó con los medios, donde dijo que “es muy difícil de analizar una derrota. Creo que hemos dado un salto grande hacia atrás, hemos retrocedido en el juego, rendimientos individuales, después que nos costó mucho ponernos en ventaja por 1 a 0. Es difícil explicar por qué el equipo falló, no tuvimos la personalidad por lo menos de haber sumado. Fue un golpe muy duro, el equipo venía con el arco en blanco y nos anotaron tres tantos por no estar concentrados. El partido lo perdimos nosotros y ha sido la tónica de las últimas derrotas, no fuimos capaces. El equipo no fue inteligente de mostrar su nivel con un buen marco de público que nos acompañó, por eso les pedimos disculpas a todos los hinchas”.



TABLA DE POSICIONES EN LA PARTE DE ABAJO



Ayer por la tarde se jugó el último partido de la penúltima fecha del torneo de Segunda Profesional, entre Deportes Concepción y Rengo. La victoria fue para los “lilas”. En la tabla de posiciones, en el octavo lugar Deportes Concepción , 31 puntos ; General Velásquez , 29 ; Rengo , Valdivia y San Joaquín , 26 ; Deportes Linares , 22 e Iberia 19 puntos .

ULTIMA FECHA

Osorno – Lautaro de Buin

San Joaquín - G. Velásquez

Trasandino - Limache

Rengo - D. Linares

Melipilla – D. Concepción

Iberia - D. Valdivia

F. Vial - San Antonio Unido



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo