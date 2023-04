Deportes 11-04-2023

Albirrojos cayeron en su feudo en el clásico regional ante Rangers

- Hubo un gol mal anulado y un penal claro que no fue cobrado a favor de los linarenses

Tenemos que ser francos en nuestro análisis. Deportes Linares ingresó dormido en los primeros minutos, producto de esta situación la ventaja de los piducanos que aprovecharon la ocasión para lograr tras un centro el primer tanto luego de un cabezazo del trasandino Lionel Altamirano, que con un certero cabezazo anotaba el primer gol para los talquinos, que contaron también con hinchas infiltrados, puesto que no estaba autorizada la venta para el público visitante. Con ese marcador se fueron al descanso.

En la segunda etapa, sin duda que el ingreso de Cristian Monsalve, le dio más vitalidad al ataque de los linarenses. Hasta el propio técnico de Rangers valoró el ingreso de Monsalve, que les causó varios inconvenientes. Por eso el hincha y el socio se preguntan, qué pasa con el técnico que parece que es el único que no se da cuenta que es un tremendo jugador, que le da más potencia y más llegada al equipo.

Su ingreso fue fundamental para darle un plus distinto al equipo albirrojo. Llegaría la primera jugada polémica del partido, un gol anulado que nadie sabe lo que pasó, porque la jugada fue lícita y no había nada anormal en ese momento, sólo para el guardalineas que durante todo el partido levantó la bandera, perjudicando las ocasiones que se creaba Linares. Lamentablemente, luego derribaron al paraguayo en el área, era un claro penal que no fue sancionado. Destacar que Linares en la segunda etapa fue muy superior.

A los 57, minutos llegaría la igualdad, luego de un centro y la aparición de Jonathan Valiente, el “paragua”, que con toque sutil anidó el balón al fondo de la red, provocando la locura en las más de dos mil personas que llegaron al Tucapel Bustamante Lastra.

Claro que llegaría la otra polémica a los 80 minutos , donde hubo una posición de adelanto y una falta que le cometen al defensa de Linares , lo que no fue sancionado por el juez Juan Sepúlveda y que aprovechó Alfredo Avalos para anotar el gol del triunfo de los talquinos que- seamos objetivos- contaron con la ayuda de los jueces que fueron fundamentales para que los del Maule Norte se quedaran con los puntos y de paso la eliminación de Copa Chile de los linarenses.

Con el resultado, el alcalde Mario Meza debió pagar la apuesta con la camiseta de Rangers y tirarse a la pileta de la plaza de Talca .

Otro de los temas que podrían complicar a Deportes Linares, según el informe serian tres aspectos: el primero de ellos, los fuegos de artificio de la barra, que están prohibidos; segundo una botella que cayó desde tribunas mientras se desarrollaba el partido y por último una piedra que le cayó a uno de los guardalíneas, sanción que debería conocerse en las próximas horas.

Publico: 2.409 personas

Recaudación: $ 12.339.000



REACCIONES

Fue el técnico Luis Pérez Franco, el primero en entregar su análisis de lo que fue el partido “es triste perder un clásico que se ha jugado por años. Los chicos están un poco cabizbajos. Al frente tuvimos un equipo con mucha experiencia que se prepara cada año para ascender. Pero, siento que hoy realizamos un buen partido con errores y aciertos, le jugamos de igual a igual a Rangers. Para nosotros nos ayuda bastante para lo que significa la competencia de Segunda Profesional. El primer tiempo quisimos contener un poco a Rangers y en el segundo los cambios nos iban a dar una frescura y así quedó demostrado con el ingreso de Monsalve, que entró muy bien, al igual que eOyarzo y Vallejos, pero nos anotan el segundo tanto y nos faltaron piernas. Me quedo con lo positivo que fue el rendimiento que tuvo el cuadro linarense”.

En tanto el jugador albirrojo Alex Diaz, dijo que “todos teníamos la ilusionar de ganar, para poder quedarnos con la llave. Tratamos de dar todo, pero en el segundo tiempo nos liquidaron. Ahora a pensar en Trasandino que es un gran rival, uno de los líderes del torneo y jugando de esta manera, por supuesto con nuestra hinchada tenemos que ganar”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo