Deportes 23-09-2025

Albirrojos comienzan la operación Soinca Bata para medirse con Melipilla

- Partido está programado para el domingo 5 de octubre

Las fiestas patrias son parte del pasado. Los albirrojos ,han regresado con un trabajo de pesas para preparar otra final esta vez ante Deportes Melipilla. Claro que faltan aún dos semanas, aproximadamente. El jueves, en tanto, el escenario escogido para la práctica será el Tucapel Bustamante Lastra , desde las 17:00 horas.

El equipo linarense, podría contar con los dos jugadores que ya cumplieron sus castigos: José Molina y Diego Vallejos . Además, podría dirigir el “Kalule” Meléndez, después de su expulsión , al igual que el ayudante técnico Jorge Carrasco .

Los albirrojos ,están a cuatro puntos del actual líder y todos los que están en la parte de arriba se juegan la opción de acercarse al equipo de Puerto Montt. Estos últimos deberán librar una feroz batalla en el Valle del Limarí, donde enfrentarán a Provincial Ovalle , que en estos momentos están terceros en la tabla de posiciones y a tres puntos del Depo .

Una fecha apasionante la que se viene el primer fin de semana de Octubre , donde se comenzara a dilucidar cual será el equipo ,que pueda lograr el único cupo a la Primera B .

El partido frente a Melipilla está programado para el domingo 5 de octubre desde el mediodía, en el estadio Soinca Bata .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

