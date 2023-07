Deportes 08-07-2023

Albirrojos comienzan la segunda rueda con misión de mantener la categoría

Partido se juega tarde desde las 15:00 horas ante Real San Joaquín



Se inicia la segunda rueda del torneo de la Segunda Profesional. Habrá mucho en juego en estas 13 fechas. El objetivo más importante es mantener la categoría, la gran tarea que se ha forjado el técnico Eduardo Lobos, quien continúa invicto en la banca de los albirrojos. La última vez que se vieron las caras fue el 25 de febrero, en el estadio municipal de San Joaquín, encuentro que fue dirigido por Emilio Bastias. En aquella ocasión, Deportes Linares era dirigido por Luis Pérez Franco, quien iniciaba el periplo en la Segunda Profesional.

Fue una derrota en el inicio del torneo, por 2 a 1. Los goles para Real San Joaquín, fueron anotados por Aarón Fuenzalida y Sebastián Ibarra, el descuento llegó a través de Michel Quezada.

Deportes Linares, formó con Cristian Fuentes, Martín Genskowski, Christian Latorre, Alexander Pastenes, José Molina, Michel Quezada, Diego Vallejos, Daniel Saldaña, Kevin Campillay, Alex Díaz y Matías Gomara.



Como llegan



En la última fecha de la primera rueda, el equipo de Real San Joaquín, se enfrentó con General Velásquez, como visitante. Rescató un empate con anotación de Nicolás Barrera. El equipo metropolitano, disputó 7 partidos en calidad de forastero con 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas. No contará con su portero Claudio Abarca, quien fichó por San Marcos de Arica. Durante el receso enfrentaron en una práctica amistosa al equipo de Colo- Colo. Están en la cuarta posición de la tabla con 20 puntos.



Albirrojos



En la semana habló el técnico linarense Eduardo Lobos, en su estilo en el ya clásico los “jueves” de Lobos: “enfrentamos esta segunda rueda con la mejor de las ilusiones, de poder cumplir con el objetivo de salvarse del descenso lo más pronto posible. El trabajo en estas semanas fue con la idea de que el equipo tenga una forma no tan sólo en lo futbolístico, también en lo físico. Esperar que podamos comenzar con un buen nivel, con un triunfo que nos permita seguir alejándonos de los últimos lugares. Pero, sabemos que el salvar la categoría depende solo de nosotros. Los refuerzos están a disposición de poder ser considerandos. Real San Joaquín, es un equipo muy complicado, quizás no tan vistoso en el juego, pero muy complejo. Nosotros debemos ser un cuadro agresivo que desde el principio salga a buscar el triunfo, para comenzar sumando en la segunda rueda. Confío en mis jugadores que se han adaptado en la ofensiva, Felipe Escobar, Alex Díaz , Matías Gomara y pronto la reincorporación de Diego Vallejos. Creo que, a pesar de las dificultades climáticas, fueron semanas en las cuales tratamos de lograr un equilibrio en el juego y esperamos que podamos llevar a la práctica esta tarde ante Real San Joaquín”.



Cuarteta





Diego Yáñez Rojas, es el juez principal de este duelo que se juega esta tarde, en compañía de Ignacio Zamora, Rubén Peña y como cuarto juez Hernán Banda.



Campaña solidaria



Deportes Linares también se suma a la campaña para apoyar a los damnificados y por eso está haciendo un llamado para que la hinchada les colabore en: agua, artículos de aseo y alimentos no perecibles. Como así también habrá una donación de un porcentaje de las entradas.





