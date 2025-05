Deportes 20-05-2025

Albirrojos comparten liderato de la Segunda Profesional con Puerto Montt

- En un partido infartante el Depo le ganó a Trasandino con anotación magistral de Duma

Había mucha incertidumbre en la previa producto de las intensas precipitaciones, muchos nos preguntaban si el partido se iba a disputar . Pero , cuando llegamos dos horas antes del partido , lo primero que pisamos fue el césped del Tucapel Bustamante Lastra . Estaba impecable a pesar de las inclemencias del tiempo, con un excelente trabajo que realiza Juvenal Cifuentes y todos los que se preocupan de mantener la principal en buenas condiciones . Llegamos antes que los jueces quienes no tuvieron nada más que hacer la prueba de la pelotita , porque se fijaron que la cancha estaba para jugar .

Llamó la atención la gran cantidad de hinchas que llegaron al polideportivo de la calle Rengo .La más alta asistencia en lo que va del torneo con 1.532 personas que desafiaron el frio , pero que sin duda valió la pena .

Para variar el match tuvo que aplazarse porque se habían extraviado los amigos de Trasandino y al final el compromiso se inicio a las 17:45 horas .

ASÍ LO VIMOS

Desde el comienzo fue Linares ,el que se creó las mejores ocasiones . Fueron 20 minutos impecables donde las transiciones funcionaron tal cual lo quería el ayudante técnico Jorge Carrasco . Y aquello tuvo su recompensa , porque cuando recién se cumplía el minuto 9, llegó la primera alegría para los linarenses , tras un mal despeje en la defesa y un toque de Christian Duma , para que apareciera Benjamín Droguet, quien, con un zurdazo potente , clavó el balón al fondo de la red , en el arco norte., fuera del área grande . Claro no duró tanto la ventaja, porque en un error en un tiro de esquina de los albirrojos llegó el contragolpe perfecto para que Trasandino finiquitara la igualdad en el arco sur . Con ese marcador se fueron al descanso, pero con un equipo linarense que era superior , pero que al frente tenía el escollo del portero Andrés Fernández .

En el complemento, ante de los 5 minutos , un penal que le comenten a Duma , en el arco sur , que cobró el juez Carvajal . El encargado fue el propio Duma , quien con un saltito y con un remate de zurda estableció el 2 a 1 para los albirrojos .

Luego, llego el empate , en una jugada que estaba viciada porque Javier Quiñones arrancó en posición ilícita, colando el 2 a 2 para el equipo del “Condor” , hasta en la televisión lo dejaron claro que estaba adelantado a los 12 del segundo acto.

Al minuto 18 la expulsión de Rodrigo Dubó por falta a Peñaloza , por doble tarjeta amarilla , desde ahí Deportes Linares, se quedó con superioridad numérica .

Nuevamente el portero de Trasandino , Fernández , se convirtió en figura luego de un tapadón a Vallejos , tras un centro , en una jugada que crearon además Figueroa, González , Peñaloza y Duma .

Pero, estos jugadores son de verdad y cuando no quedaba nada , un centro de Fabián Gonzalez , una pelota que quedó dando botes en el área, la capturó Duma y con una volea de zurda , potente , impresionante, liquidó el partido. Con esa anotación dejó a los de Carrasco como lideres del torneo de la Segunda Profesional en los descuentos , para darle una tremenda alegría a las gargantas linarenses .

Con este triunfo Deportes Linares es líder de la competencia junto a Puerto Montt con 18 unidades y jugando cada vez mejor . El próximo encuentro de los albirrojos será el 8 de junio al mediodía , precisamente en Puerto Montt .

Claro que esta semana podría ser clave en relación a la eventual resta de puntos por un error reglamentario , que, lamentablemente, cometió el técnico en el partido ante Osorno .

A propósito, Rodrigo “ Kalule” Meléndez , andaba en el estadio , pero jugando a las escondidas , tal vez una señal que podrían traerlo nuevamente a sentarse en la banca de los albirrojos . Claro, como ahora ve buenos resultados.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo