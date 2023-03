Deportes 07-03-2023

Albirrojos con más garra que fútbol vencieron a un complicado Lautaro de Buin y se quedaron con la victoria

- El tanto del triunfo fue obra de Matías Gomara

Un regreso triunfal al profesionalismo, que no estuvo exento de complicaciones, sobre todo por el visto bueno de jugar en el polideportivo de la calle Rengo. A pesar de la espera fueron más de 1190 personas que se dieron cita para ver un partido que fue muy difícil para Linares. Al frente estaba un cuadro ordenado y que propuso en gran parte del partido. En cambio, los albirrojos presentaron una defensa permeable y que volvió a cometer los mismos errores que en el duelo anterior, con algunos jugadores que todavía no cambian el “chip” a modo Segunda Profesional.

Aunque el equipo del “toqui” dominaba en los primeros minutos, fue el “Depo” el que se puso en ventaja, cuando se cumplían los 17 minutos de partido, luego de un tiro de esquina en el arco norte que no pudo despejar la defensa del forastero. Cristian Latorre, alcanza a pinchar el balón y aparece el “caballero” del gol Felipe Escobar, para anotar el primero para los albirrojos en su estadio.

La segunda conquista también llego de un balón detenido en un tiro libre servido por Alex Diaz y el cabezazo de Felipe Escobar, que anotó el segundo personal, se mantuvo en el aire, le cambio la trayectoria al balón y facturó para los albirrojos, aunque no lo crean era el jugador más pequeño, que a los 27 minutos provocó los abrazos en el polideportivo. A los 33, el error en la salida de los linarenses, que fue aprovechada por el goleador Diego Cuellar, para descontar para el cuadro visitante. Guarismo con el cual se fueron al descanso, con la ventaja de los albirrojos, que no jugaban bien, pero lo ganaban.

COMPLEMENTO

Como león “herido” salió el equipo del “toqui” en busca del gol. Celso Castillo, se transformaba en la figura. Jugada en profundidad para Vallejos, que no alcanzó a llegar al balón y chocó con el portero de Lautaro de Buin. Posteriormente un manotazo de Castillo, cuando el balón ya se anidaba en la red. Linares, seguía buscando en pelota detenida. Fue Latorre que se encontró con el balón y disparó. Claro que cuando no aprovechas las ocasiones en el arco contrario, te liquidan y fue así como en el minuto 84, un centro que llegó desde el sector de la gradería, originó el cabezazo impecable de Cuéllar, para anotar la igualdad en el marcador y un silencio total en el Tucapel Bustamante Lastra. Algunos tras la igualdad se comenzaron a ir del estadio.

Para variar llegaría la expulsión de Kevin Campillay, que había ingresado en el segundo tiempo. Cayó en el juego del jugador de Lautaro, que le dio un cariñito y reacciono y se fue expulsado. Creo que desde nuestro punto de vista los dos debieron abandonar la cancha, pero al jugador de Lautaro sólo le mostraron cartulina amarilla.

Pero, los albirrojos tienen esa garra que les impregna Luis Pérez Franco. Un pelotazo de José Basualto para Cristian Monsalve que se sacó la marca del defensa con rapidez entrenado al área con disparo potente que tapó a medias el portero de Lautaro , en la segunda un rebote que le quedó al “español” Matías Gomara , que le pegó con todo el corazón, la pelota que se le pasa entre las piernas al arquero Jerez y explota el polideportivo de la calle Rengo, provocando la alegría de la parcialidad que lo gritó a todo pulmón cuando se cumplían los 98 minutos de partido , sellando el marcador de 3 a 2 para Linares , su primer triunfo de vuelta al profesionalismo .

Sin duda lo mágico que tiene el fútbol y que no se puede explicar. Deportes Linares consiguió una victoria épica con su gente y en su estadio como debe ser. Aunque algunos dicen que todavía no esta garantizado el estadio por el resto del campeonato para jugar de local.

GOLEADOR

Matías Gomara, se transformó en el héroe de la tarde, aunque la gran figura fue el ingreso de Monsalve, quien le dio movilidad y rapidez al Depo: “fue un partido muy intenso, nos jugamos la opción hasta el último minuto, fue un tremendo trabajo de todo el equipo. Luchamos y le regalamos una alegría a la gente. Siempre es importante jugar en casa y se dio todo, pusimos la garra y nos quedamos con el triunfo”.

Fueron 1190 personas las que alentaron al Depo, con una recaudación total sumando los puestos varios y estacionamientos de 5 millones 54 mil pesos.

El próximo rival que tendrá Deportes Linares será Fernández Vial, y seguramente se jugará en el estadio Ester Roa, de Concepción.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo