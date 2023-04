Deportes 15-04-2023

Albirrojos con novedades en la formación quieren derribar al líder Trasandino

Cristian Monsalve y Conejito Muñoz desde el pitazo inicial



En el laboratorio de la calle Rengo, no quedo nada al azar. Se practicaron todas las posibles jugadas que se puedan presentar ante uno de los lideres del torneo de la Segunda Profesional. El técnico hizo un especial llamado a la defensa que estuvieran el doble de concentrados porque el rival tiene excelentes jugadores que pueden liquidar en cualquier instante. Muchos hinchas pedían a Monsalve desde el primer minuto, esta tarde encabeza la artillería para derribar al equipo de Los Andes. Incluso observaron videos del esquema que utiliza el cuadro verde.



Como llega el equipo del Cóndor



Antes del receso por la Copa Chile, Trasandino, sumo un punto en casa al igual con Rengo, por el campeonato de la Segunda Profesional. Están liderando la tabla de colocaciones con 13 puntos junto a Limache con la misma cantidad de unidades. Vienen de caer en Copa Chile, a través de lanzamientos penales por 4 a 3. Es un equipo que se armó para disputar el ascenso en esta temporada, por ese objetivo está trabajando el ex presidente de la ANFP, Harold Mayne -Nicholls. Estuvieron a punto de eliminar a la Calera de Copa Chile, con una excelente actuación de una de las figuras es el argentino, Federico Cezar, quien vivió las dos caras de la medalla, anotó el gol en el partido y después erro en la definición de penales. Han jugado dos partidos en calidad de forastero y han sumado los 6 puntos, frente a Osorno y Deportes Concepción.

La última alineación del equipo del Condor, que presento el técnico Cesar Bravo, ante la Calera, fue con: Claudio Santis, Manuel Olea, Bastián Solano, Miguel Arias, Jorge Araya, Erik Ottensen, Ed Verhoeven, Adrix Jara, Federico Cezar, Luis Salazar y Alexis Valencia. Muy similar al duelo con Rengo, donde salió expulsado Nelson Córdova, que no podrá estar esta tarde en el polideportivo de la calle Rengo. Con 5 partidos jugados, 4 triunfos, 1 empate y no conoce de derrotas. A todas luces un rival que no será fácil que se armó pensando en la Primera B.

Albirrojos

Deportes Linares, tuvo que dirigir la amarga eliminación en Copa Chile, producto de un paupérrimo arbitraje que fue fundamental para la victoria de Rangers. Saben que este duelo es clave para lavar las heridas y salir de la incómoda posición en la cual se encuentran con 3 puntos , producto de una victoria y cuatro derrotas , que lo tienen penúltimo en la tabla de colocaciones .

El técnico en la semana, fue claro y señaló que toda la responsabilidad recae en él, que armo este equipo. Muchos lo criticaron durante la semana, la razón porque no ingresaba con Cristian Monsalve desde el inicio. Esta tarde Monsalve ira desde el primer minuto, junto al “conejito” Muñoz que tampoco había sumado minutos, a ellos se incorpora el “chiqui” Oyarzo. Novedades para tratar de salir de la incómoda posición en el campeonato.

El plantel está en óptimas condiciones. El expreso de Machicura, Diego Vallejos “estamos muy bien. Un partido que será lindo y difícil, pero si jugamos como frente a Rangers, podemos hacer un buen encuentro, físicamente estoy bien y esperamos ganar”.

Se analizó en forma minuciosa, al rival. Incluso se observo un video con el último partido. Luis Pérez Franco, ya tiene listo a los once que ingresaran desde el primer minuto. Estamos con todas las ganas ganar o ganar, los muchachos están super motivados. Esta tarde iremos con: Cristian Fuentes, en línea de 4, Héctor Muñoz, Cristian Latorre, Alexander Pastene, y Nicolas Barrios; en el mediocampo, Michel Quezada, Daniel Saldaña, y Luis “chiqui” Oyarzo; y en la ofensiva Kevin Campillay (Diaz), Jonathan Valiente y Cristian Monsalve. Para la emergencia Francisco Levinao, Martin Genskowski, Diego Oyarzun, Matías Gomara, Alex Diaz, Diego Vallejos, José Molina y Felipe Escobar.

Cartelera

Sábado

Melipilla – Real San Joaquín Sábado 15:00 horas

Valdivia – Lautaro de Buin Sábado 15:30 horas

Linares - Trasandino Sábado 16:00 horas

Rengo - Osorno Sábado 16:00 horas

Iberia - Limache Sábado 19:30 horas

Domingo

F. Vial – G. Velásquez Domingo 15:00 horas



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo