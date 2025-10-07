Deportes 07-10-2025

Albirrojos consiguieron un punto con sabor amargo

- Puerto Montt se alejó 6 puntos en la tabla de posiciones. Hubo justificadas críticas al arbitraje en el encuentro ante Melipilla

En la previa de la semana les confesamos que nos había llamado un dirigente y dijo textualmente: “ nos van a joder ya que arbitrará Francisco Gilabert”. Luego del “robo a mano armada” en el estadio Soinca Bata parece que cobró validez esa reflexión . No se equivocó el dirigente, acertó cien por ciento . Incluso a nivel nacional salió un reportaje que fue titulado como “ el ocaso de Francisco Gilabert , el controvertido arbitro del fútbol chileno” . Lo que no se puede entender es cómo la ANFP permite este tipo de gente en el referato. Es tan malo el nivel del referato en Chile que en este Mundial FIFA SUB 20 , no hay ninguno de los jueces nacionales dirigiendo, por algo será .

Pero volvamos al partido, hubo dos jugadas que fueron claves , un gol legítimo anulado a Diego Vallejos y otro más a Cristian Duma , fuera de otras manos claritas en el área de Melipilla . Pero la jugada más controversial y en la que Gilabert dio la ley de la ventaja , se dio con una pelota que tenía Melipilla y que después la recupera Linares , un pelotazo en profundidad para Duma que en forma magistral se sacó la marca de dos defensas y anotaba el tanto , validado por el juez en primera instancia, y resulta que lo llama uno de los guardalineas, para que anule la conquista, después que había dado ley de ventaja, algo que todavía no se logra explicar y que dolió porque se echa a perder todo el trabajo que ha realizado la Corporación , haciendo Lukatón , con la gente respondiendo , pero lamentablemente todo se va al tacho de la basura con este paupérrimo arbitraje , para variar el triunfo de Puerto Montt , que ahora se distanció 6 puntos de los linarenses .

“KALULE”

El equipo de comunicaciones del Depo , que estuvo en Melipilla, fue testigo del pésimo arbitraje de Gilabert , porque además convengamos que curiosamente la Liga 2D ,justo tuvo problemas técnicos y le fue imposible transmitir el partido. Aunque habían llevado las alternativas desde ese mismo recinto deportivo , después fueron liberando las imágenes donde se puede apreciar el verdadero “portonazo” que le hicieron al Depo .

Rodrigo “Kalule” Meléndez , dijo que “ deseo destacar la entrega de los muchachos, no es fácil jugar acá , creo que merecimos algo más . Los errores arbitrales por ahí condicionan el partido , pero el mensaje es que seguiremos luchando y no vamos a bajar los brazos . Fuimos el equipo que mas propuso y no nos vamos conformes con el empate . No sé por qué el árbitro invalidó el gol , si primero lo cobró a favor de nosotros. Tenemos que dar vuelta la pagina, hay que seguir adelante . Nos vamos tristes porque queríamos los tres puntos . A los árbitros no se les puede decir nada , pero nos queda una sensación amarga porque había sancionado el gol de Duma y pasan algunos minutos y lo invalida”.

Con este empate Deportes Linares sumó 36 puntos en la tabla de posiciones y quedó a 6 unidades de Puerto Montt que logró 42 puntos, faltando 4 fechas para el Depo y 5 para los “delfines” .

El próximo encuentro de los dirigidos por el “Kalule” será Deportes Ovalle , este sábado desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra . En tanto que los sureños juegan de local ante Concónn National .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

