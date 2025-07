Deportes 08-07-2025

Albirrojos continúan preparándose para la segunda Rueda del Torneo

Lo hemos escrito en más de una oportunidad. Tal parece que este torneo finalizar por secretaría. Lo cierto es que son muchas las exigencias que pone la Segunda “Profesional” y cero peso para las instituciones, es decir, esta división es “el patio trasero” del fútbol chileno.

El pasado fin de semana se jugaron los dos encuentros pendientes de la primera rueda en esta división . Santiago City derribó al elenco de Brujas de Salamanca por 3 a 2 . En tanto que en el clásico sureño Puerto Montt derrotó a Provincial Osorno , por 1 a 0 y quedó como líder exclusivo de la competencia .

Mientras tanto, los albirrojos continúan con su preparación con miras al partido del sábado 19 de julio a las 15:00 horas con San Antonio Unido . Un equipo que no lo está pasando bien, y ya se han desvinculado de la institución Cereceda y Gómez , entre los mas conocidos . Y sumando que están citados a la unidad financiera por tema de remuneraciones . No han podido entrenar porque no han pagado el recinto que utilizan en Santiago , específicamente en las canchas del Aeropuerto .Por eso el plantel no ha podido entrenar , agudizando la crisis que viven los clubes por el abandono de la ANFP . El SAU pretendía disputar el ascenso a Primera B, pero el cuadro porteño ha sido citado a la Unidad de Control Financiero de la ANFP, debido a incumplimientos en materia de remuneraciones.

A través de estas líneas , algo que también lo hemos señalado, es que literalmente esta Segunda División se ha vuelto prácticamente inviable . A estas alturas y a pocos días de comenzar la segunda rueda , la mayoría de las instituciones presentan problemas financieros debido al nulo apoyo que reciben de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

LA CORPORACIÓN SIGUE CON OVEROL

Recientemente se realizó el bingo del depo , donde se recaudó cerca de un millón 200 mil pesos . Claro que, de acuerdo a la presidenta de la Corporación , deben reunir recursos porque debe cumplir con el pago de las cotizaciones y los sueldos . Por esta razón , este fin de semana se ha planificado un partido amistoso con un elenco de la región del Bio -Bío , que se dará a conocer en los próximos días. El match está programado para el sábado a las 15:00 horas . Se necesitan más de mil personas en el estadio para cumplir con los compromisos . Sabemos que el horario es similar al clásico entre la U de Chile y Colo – Colo , pero la idea es que las personas compren su entrada y estarán colaborando con la institución .

Por otra parte, dos serían las incorporaciones que se sumarían a los albirrojos en la jornada de hoy .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo