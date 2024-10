Opinión 15-10-2024

Albirrojos del Mañana: El Proyecto de Ligas Menores que Transforma Linares

Alejandra Astete Belmar



Sentada en la sala de espera de un consultorio, aguardando mi padre, conocí a un niño de unos diez años, muy conversador. Iniciamos una charla muy agradable, y me contó que estaba triste porque tenía una actividad programada a la que nunca faltaba, pero ese día debía esperar su hora con el médico. Como madre de dos hijos, aunque ya mayores, me intrigó saber qué podría ser tan importante para un niño de esa edad. Me explicó con una alegría en su cara que participaba en una liga de fútbol para menores, específicamente en la categoría sub-11, y que entrenaba con mucha dedicación, ya que le encantaba asistir, el participaba en Deportes Linares. Además, ese día como premio les iban a repartir entrada al circo y no quería perder la suya.



Al mencionarme que estaba vinculado a Deportes Linares, mi interés se despertó de inmediato. Soy hija de uno de los socios más antiguo del club, don Alfonso Astete, y crecí escuchando hablar sobre los partidos los domingos, mi padre fue varias veces presidente del club. Ese amor por el "Depo Linares", como cariñosamente lo llamamos, sigue siendo parte de mí familia.



La conversación con el niño me motivó a profundizar más en el tema y decidí agendar una entrevista con Mariela Vásquez Rodríguez, encargada del proyecto de series menores que tiene equipos desde sub-11 a sub-16, para conocer más sobre las iniciativas que realizan para apoyar a los niños, cómo se financian y cómo podemos colaborar con esta obra tan altruista y positiva: "Preparándonos y compitiendo para ser albirrojos del mañana". Además, quería estar al tanto de las últimas noticias sobre el desempeño de nuestro querido Depo Linares.



Esta iniciativa es parte de un club social sin fines de lucro que busca algo más que fomentar una vida sana a través del deporte. Su propósito es preparar a jóvenes futbolistas talentosos de Linares, dándoles la oportunidad de, algún día, formar parte del equipo profesional de Deportes Linares. A diferencia de las escuelas de fútbol convencionales, esta no cobra a los niños y selecciona a los más destacados a través de un proceso de evaluación.



Deportes Linares actualmente compite en la Segunda División del fútbol chileno y es un club privado que no recibe aportes de la ANFP ni de la televisión, por lo que depende exclusivamente de contribuciones privadas para su funcionamiento. Está constituido bajo la figura de sociedad anónima deportiva y club social, donde un accionista tiene la mayor parte de las acciones. Sin embargo, el club social conserva la propiedad del logo y los emblemas, mientras que la concesión al socio mayoritario es por un período de 20 años.



El grupo minoritario, que representa al club social, no tiene responsabilidad directa sobre sueldos, contrataciones ni logística, lo que le ha permitido enfocarse en un sueño muy arraigado entre los hinchas: contar con jugadores locales, con identidad y garra de Linares. Con el apoyo del dueño mayoritario, se puso en marcha el proyecto de las ligas menores de Deportes Linares, iniciado en enero. Un entrenador, que también es el gerente deportivo del club y exprofesor del Instituto Nacional del Fútbol, lidera esta iniciativa con fondos proporcionados por el Gobierno Regional del Maule, lo que permitió una primera fase de financiamiento para la remuneración de seis entrenadores y la adquisición de materiales.



Para seleccionar a los niños, se realizó una convocatoria en los medios locales. Cada grupo tiene un cupo máximo de 25 niños, y en el primer llamado de grupo se presentaron 226 interesados. El éxito del proyecto ha impulsado la idea de solicitar más recursos al Gobierno Regional. Sin embargo, uno de los desafíos que enfrenta la comuna es la limitada disponibilidad de canchas para los entrenamientos.



Este proyecto no solo ha involucrado a los niños, sino que también ha sido un incentivo para los apoderados. Los niños ahora van al estadio, y esto ha llevado a que sus padres también compren entradas, creando una experiencia familiar en torno al fútbol. Además, ha permitido que aquellos que antes debían viajar a otras ciudades, como Curicó, para entrenar, puedan hacerlo en su propia comuna, evitando el desgaste físico y el impacto negativo en el rendimiento escolar por los largos viajes.



Según Mariela: "Esto ya ha tenido una gran acogida entre la gente. A veces, en el estadio, adultos mayores que no conozco se acercan y me dicen: “Oye, conocí a tu mamá, estoy tan contento con lo que están haciendo, es tan bueno para los niños”. “Nos emociona mucho ver cómo las personas se conectan con este proyecto. Hacemos esto por amor, de manera voluntaria, sin esperar nada a cambio. Queremos que Deportes Linares crezca, ¡ojalá llegue a primera división!"



El proyecto de las ligas menores de Deportes Linares no solo está formando futuros futbolistas, sino que está creando un impacto positivo en toda la comunidad. Al ofrecer una plataforma gratuita para que los niños desarrollen sus habilidades deportivas, y al vincularlos con la identidad de Linares, se está fortaleciendo el sentido de pertenencia y unidad en la comuna. Además, esta iniciativa ha revitalizado el amor por el club, no solo en los pequeños, sino también en sus familias, quienes ahora participan activamente en las actividades del equipo. Este tipo de proyectos demuestran que, cuando la comunidad se une con un objetivo común, los resultados son extraordinarios.



Para cerrar este artículo, quiero recalcar que el éxito de esta iniciativa, como tantas otras en nuestra comuna, se debe al trabajo incansable de los voluntarios. Personas de diversas edades y profesiones se unen con un objetivo común: aportar a la comunidad. A menudo, estos voluntarios enfrentan dificultades como la falta de recursos, la coordinación de grandes grupos y, en algunos casos, la falta de reconocimiento. Sin embargo, su resiliencia es admirable. A pesar de los obstáculos, siguen adelante, motivados por la satisfacción de ver el progreso y la felicidad en aquellos a quienes ayudan.