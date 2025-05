Deportes 06-05-2025

Albirrojos dieron vuelta el partido y sumaron tres puntos valiosos ante Melipilla

- Esta tarde se analizará el tema reglamentario en la ANFP

Siempre pasa algo en Deportes Linares . Antes de analizar lo que fue el triunfazo ante Melipilla , vamos paso a paso . Esta tarde la institución deberá hacerse cargo de la demanda de la Gerencia de Competiciones ,por el error que cometió el cuerpo técnico en el partido ante Osorno . Queremos dejar claro que no fue el cuadro sureño el que presentó este problema , porque ellos han señalado que no quieren ganar por secretaria . En la resolución adoptada en la audiencia número 14 del 29 de abril , por el tribunal autónomo de disciplina de la ANFP , está citada la institución por una denuncia de la Gerencia de Ligas , seguramente estarán los abogados del Depo , quienes deberán concurrir para defender la posibilidad de que no haya resta de puntos .

De acuerdo a las reglas 2025 de la Segunda División , este año todo el partido deberá haber un sub 21 en cancha y al menos 3 sub 25 . En esa ocasión el técnico “Kalule” Meléndez , no se percató que en el partido ante Osorno , cuando expulsaron a Bravo , puso a Valdivia que es sub 21 , pero sacó a un sub 25 , que era Droguett . Entonces quedo media hora sin el tercer sub 25 , hasta el inicio del segundo tiempo , donde ingresa Peñaloza , que es sub 25, esa es la historia . Veremos lo que pasará en esta jornada , ojalá que no le resten los puntos al cuadro linarense . Y lo otro. lo del técnico Rodrigo “Kalule “ Meléndez , que habría presentado la renuncia , aunque desde la Corporación indican que hay un permiso lo raro es que cuando todos pensábamos que era por un tema familiar , resulta que, a la misma hora del partido , “Kalule” estaba jugando en Castro , con el equipo de Colo -Colo de todos los tiempos .

ALEGRÍA ALBIRROJA

Ahora vamos a lo agradable. el triunfo de los albirrojos , que, sin duda , mostraron un excelente nivel futbolístico . Aunque en el primer tiempo se fueron en desventaja con un gol anotado por Benjamín Inostroza , un verdadero latigazo fuera del área tras habilitación de Matías Rodríguez .

En el complemento el ayudante técnico que estaba en la banca albirroja , Jorge Carrasco, movió las piezas , ingresando a la “joya” albirroja Sebastián Peñaloza , el salvador de los linarenses , que siempre tiene la pócima para alegrarnos con su capacidad creativa . Junto a González , comenzaron buscaron con todo el arco de Santelices . Tras un centro de Peñaloza en el arco norte , una clara mano del defensa de Melipilla y el juez Agustín Valenzuela marcó la pena máxima a favor del Depo . Frente al balón , el goleador Christian Duma , quien con sus típicos saltitos y con clase envió al balón a besar la red , provocando la explosión de júbilo en la hinchada local . Pero quedaba más ya que fue el propio Peñaloza que sacó un disparo desde el área , contiene a medias el portero de Melipilla y aparece el expreso de Machicura , Diego “Gol” Vallejos , para darle la segunda conquista a Deportes Linares y lógicamente la victoria para un Linares , que cada vez se transforma en una gran expresión futbolística , con estos jóvenes que siguen superándose partido tras partido .

Con esta victoria, Deportes Linares quedó en la tercera posición con 14 puntos , a tres del líder Puerto Montt . El próximo desafío será en Ovalle , en principio el día viernes a las 15:00 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo