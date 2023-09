Deportes 24-09-2023

Albirrojos enfrentan a Deportes Concepción para quebrar la nefasta historia en el Ester Roa Rebolledo





-Partido se juega al mediodía en la región del Bio -Bío

La verdad es que para Linares no es un terreno lleno de felicidad el de la Avenida Collao en Concepción. No ha sumado en las últimas presentaciones. Fue un 21 de octubre del año 2020, cuando los linarenses vencieron a los penquistas por la cuenta mínima, con anotación de Bryan Porflidtt Martínez en el minuto 62, con arbitraje de Cristian Andaur. Quien estaba en la banca de los linarenses era Luis Pérez Franco. La última vez que se vieron las caras fue en el polideportivo de la calle Rengo, en el mes de mayo del presente año, donde sumaron sus primeros tres puntos bajo las órdenes de Eduardo Lobos. El tanto fue convertido casi al inicio del encuentro a los 3 minutos, fue Luis “chiqui” Oyarzo, quien daba una alegría a los hinchas del Depo.

Ambos cuadros han tenido una campaña demasiado irregular, tratándose de salvarse del descenso. Los “lilas”, están en la novena posición con 24 unidades, vienen de perder el clásico penquista ante Fernández Vial, por la cuenta mínima. La formación que presento fue con: Brayan Manosalva; Claudio Fernández, Lautaro Rigazzi, Diego Zambrano, Jonathan Espínola; Sebastián Torres, Kevin Flores, Mauro López, Matías Fredes (59 Gary Tello); Ignacio Pinilla (59 Gustavo Guerreño), Gabriel Vargas. DT: Christian Lovrincevich.

En tanto Deportes Linares, viene de ganar un partido clave, después de 6 derrotas consecutivas. Fue General Velásquez, el que pagó los platos rotos y con anotaciones de Diego Vallejos y Felipe Escobar, se abrazaron después de varias jornadas. Fue un envión anímico para los adiestrados por Eduardo Lobos, que siguen con la ilusión de mantener la categoría. En aquella ocasión, los linarenses alinearon con: Celso Castillo; Yonathan Suazo, Alexander Pastene, Christian Latorre (65 Cristóbal Parry), Nicolás Barrios Jorquera, Diego Ríos, Kevin Campillay (79 Bastián Martínez), Luis Oyarzo (59 Diego Oyarzún), Álex Díaz, Felipe Escobar, Diego Vallejos (65 Matías Gomarra).



LA PREVIA



El técnico Eduardo Lobos se refirió al encuentro de este mediodía en el estadio Ester Roa Rebolledo: “Es un partido muy importante para nosotros, por lo que representa el rival también, por la campaña que viene cumpliendo. Pero, nosotros llegamos con un golpe anímico, porque mantuvimos el arco en cero. Todavía seguimos manteniendo el sueño de permanecer en esta división. Creo que en el encuentro hicimos un buen compromiso lo que nos generó confianza en todo el sector del campo de juego. Sabemos que no contaremos con nuestra hinchada, pero nosotros tenemos que hacer un duelo inteligente, de jugar a jugar creo que somos muy superiores, tengo plena confianza en mis dirigidos que lucharán para intentar ganar el partido. No vamos a renunciar a lo que venimos mostrando habitualmente, vamos a proponer y generar el equilibrio para atacar y defender ser un equipo inteligente para buscar el triunfo. Intentaremos conformar el mejor equipo que nos permita salir a competir frente a un rival muy complicado”.



SIN HINCHADA ALBIRROJA



Durante la semana hubo sanción de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se aplicó el castigo al club Deportes Linares, de jugar un partido sin público en calidad de visita, sin la presencia de hinchas, adherentes, barra, socio, abonados o cualquier otra denominación. Vale decir que el partido de este mediodía será sólo con público penquista, esto debido a incidentes provocados por la barra de Deportes Linares.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo