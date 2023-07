Deportes 15-07-2023

Albirrojos esperan aguar la fiesta a Lautaro en su nueva cancha sintética

Partido se juega al mediodía. La tarea en esta temporada es mantener la categoría

Una nueva final es la que vivirán esta tarde los dirigidos por Lobos. El técnico continúa invicto desde que asumió la banca albirroja. Hoy al frente tendrán nada menos que al sublíder de la competencia, Lautaro de Buin, con 25 puntos. Es el escolta de Limache que marcha sólido con 33 positivos.

En un principio, se había programado el duelo para el domingo, pero fue cambiado para esta tarde en el renovado feudo del “toqui” en la comuna de Buin. Una superficie sintética, en la que no está acostumbrado el cuadro de Linares. Todos sabemos que nuestra comuna no tiene una cancha de fútbol con estas características.

LOBOS Y UN NUEVO DESAFÍO

En la sección los “jueves” de Eduardo Lobos, el estratega dijo que “el equipo está bien, a pesar que no logramos el resultado que deseábamos ante Real San Joaquín. Pero, desde el lado positivo seguimos sumando. Para este encuentro llegamos bien desde lo anímico del juego y esperamos traspasar lo que preparamos en los entrenamientos. Los únicos descartados son Latorre y Oyarzún, el resto todos en condiciones. Analizamos muy bien el equipo contrario, viendo las virtudes y defectos que podrían tener. Es un elenco fuerte, que propone e intenta jugar, tiene un poderoso contraataque, que tiene a uno de los máximos anotadores: Diego Cuéllar. Sabemos que esta tarde debutan en su renovado estadio, pero nosotros vamos a salir a buscar el partido para traer los tres puntos y seguir con nuestra tarea de salvar la categoría. No hemos perdido en los últimos encuentros, confío en mis jugadores sé que cuando ganemos el equipo se ira afianzando más”.

GOLEADOR

Felipe Escobar, fue quien anotó dos de los tres goles con los cuales Deportes Linares, ganó en la primera rueda en el Tucapel Bustamante Lastra. Los tantos fueron a los 17 y 25 minutos, respectivamente. En aquella ocasión el tanto de la victoria fue convertido en los descuentos por Matías Gomara. El máximo artillero linarense, en la previa del duelo de esta tarde, manifestó: “hemos trabajado muy bien en la semana y estamos muy motivados para seguir escalando en la tabla y tratar de anotar. La idea es picar en diagonales, buscando la espalda de los centrales, buscar por las bandas y tirar centro y ahí es donde hay que estar para concretar las ocasiones. Creo que la mayoría de nuestros compañeros ha jugado en este tipo de canchas y tienen experiencia, así que esperamos sacar un buen resultado”.

PROBABLE ALINEACIÓN

La última formación que presentó el técnico, Lobos, en el duelo ante san Joaquín fue con: Cristian Fuentes, Bayron Saavedra, Cristóbal Parry, Alexander Pastene, Jonathan Suazo, José Molina, Camilo Pontoni, Luis Oyarzo, Felipe Escobar, Alex Díaz y Kevin Campillay.

EL CUADRO DEL TOQUI

En tanto que el equipo de Lautaro de Buin, viene de empatar en calidad de forastero y formó con: Andrés Jerez; Benjamín Gómez, Ignacio Novoa, Kevin Hidalgo, Reinaldo Ahumada; Gonzalo Mendiburo, Misael Llantén, René Meléndez, Cristopher Penroz, Felipe Durán y Nicolás Gutiérrez. DT Carlos Encinas.

DEPO LINARES SADP

Otro de los temas importantes que se conocieron en la semana, fue la conformación de la nueva SADP, Depo Linares SADP, la cual fue presentada ante la ANFP, quedando definitivamente de la siguiente manera: A la cabeza, Jaime “pajarito” Valdés, vice presidente, Alexis Gaete, luego los directores, Cristian San Martín, Carlos Fernández, Juan Cristóbal Molina y los dos integrantes de la Corporación, Alex Vázquez y Pedro Contreras.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo