Deportes 20-04-2025

Albirrojos ganaron partido clave con anotación de penal y escalaron al tercer lugar

- Jugaron 82 minutos con uno menos y quedaron a tres puntos del líder

Sin duda que a los albirrojos se les abrió el apetito . Y no es para menos , a pesar de todos los inconvenientes, celebraron con su público en su reducto la primera victoria de local . Claro , que tiene un significado muy especial , porque los pupilos del “kalule” , escalaron a la tercera posición en el campeonato de Segunda Profesional y quedaron a sólo tres unidades del líder .

No fue fácil ,más aún que recién a los 8 minutos de iniciado el partido en una falta intrascendente , en la mitad del campo de juego ,el jugador de Linares , Bastián Bravo cometió una estupidez y golpea a Miguel Ángel Orellana . Pero , a los 13 minutos fue derribado en el área el delantero Christian Duma y el juez Diego Yáñez cobró el lanzamiento penal para los linarenses. En el arco norte , ejecutó con clase Duma, con un saltito, y la esférica a besar las redes , desatando la alegría para la parcialidad linarense.

Luego, el cuadro de Linares se puso el overol porque estaba con uno menos en el terreno de juego , pero se las ingenió para irse en ventaja en los primeros 45 minutos con un Osorno volcado en el terreno linarense . Destacar a los jugadores Flavio Rojas , David Tatti y Diego Vallejos , que cumplieron una encomiable labor .

En el complemento , siguió machacando , el equipo sureño . Bien avanzada la etapa de complemento , fue Gustavo Castro , que se perdió la igualdad ante el portero Celso Castillo . A los 78 , Luciano Meneses , sacó un tremendo remate que pasó muy cerca del arco norte defendido por Castillo .

Muy poco duró Juan Abarca, ya que ingresando le mostraron amarilla y a los 90 , la otra amarilla y la expulsión , recién Linares , se quedó en igualdad de condiciones , después de jugar cerca de 82 minutos con uno menos . Fueron 8 minutos de descuentos que a ratos se hicieron eternos , pero el “Kalule” movió la pizarra y le dio oxigeno al equipo que brilló en todo su esplendor y que físicamente no tuvo mayores problemas para quedarse con una victoria que se disfrutó intensamente , no solo porque fue la primera en su feudo en el Tucapel Bustamante Lastra , con un sabor que fue muy especial e impensado, porque seamos claros, ni el más optimista pensó que con todos los problemas desde el inicio del torneo y los económicos , el cuadro dirigido por Rodrigo “Kalule” Meléndez , estuviera en la parte de arriba de la tabla de posiciones, para ser más exactos en la tercera ubicación, a tres unidades del puntero Puerto Montt .

Felicitar también a las 1.348 personas que llegaron al polideportivo de la calle Rengo, dejando una buena recaudación de 7 millones 496 mil pesos . El público le dio ánimo y aliento al equipo cantando “ Dale oh Dale oh y Dale Depo Dale oh” , todos al unísono que disfrutaron de un jueves santo , con mucha pasión .

TABLA DE POSICIONES

Con los partidos finalizados de la sexta fecha, continúa liderando la Segunda Profesional , Puerto Montt , con 13 puntos ; segundo , Provincial Ovalle , con 11 ; tercero , Deportes Linares , con 10 ; Concón National y Trasandino , con 9 ; General Velásquez y San Antonio Unido , con 8 ; Rengo , con 7 ; Melipilla y Brujas de Salamanca , con 6 ; Real San Joaquín , 5 ; Osorno , 4 y Santiago City , con 2 puntos.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo