Deportes 15-10-2024

Albirrojos luego de la victoria ante el SAU necesitan un punto para mantener la categoría

- Todos los encuentros donde se disputa la permanencia y el ascenso se jugarán a las 16:00 horas el domingo

Fue una linda fiesta la del sábado en el polideportivo de la calle Rengo . La presentación oficial ante las 1.862 personas de las divisiones inferiores sacó aplausos . La semilla con la cual esperamos en un futuro no tan lejano se pueda nutrir la institución para lograr la verdadera identidad . Un trabajo en serio que están realizando profesores y ex futbolistas profesionales a cargo de Rodrigo Valdés , un técnico con experiencia a nivel nacional .

LO FUTBOLÍSTICO

Se respiraba un ambiente tenso en la previa del partido, porque era vital sumar tres puntos y esperar los resultados de otros equipos . San Antonio Unido no fue un equipo que se entregó y complicó en los primeros minutos al cuadro albirrojo . Flavio Rojas fue la gran figura que tuvo el match , se daba el lujo hasta de llegar a los lanzamientos de esquina . No había por donde encontrar el espacio para generar una buena jugada . A los 20 minutos tuvo la gran ocasión Martín Lara para haber anotado para los del puerto . Muy poco en el primer tiempo, lo que provocaba el nerviosismo por parte del respetable . Se fueron sin goles al descanso .

En el complemento , llegó temprano el gol para los del “Kalule”, lo que hizo estallar al Tucapel Bustamante . Tras un disparo de Nicolás Forttes no pudo el portero Sebastián Parraguez y apareció la genialidad del “chiqui” Oyarzo , que liquidó en el arco norte, a los 48 minutos .

A los 72 minutos ingresaron Diego Vallejos y Sebastián Peñaloza , por Nicolás Forttes y Sebastián Zúñiga. Por qué destacamos el ingreso del “expreso de Machicura” , porque anotó sin duda un lindo gol , tras un error en el mediocampo donde Vallejos , controla el balón , levantó la cabeza y vio adelantado al portero Parraguez y con un perfecto sombrerito anotó el 2 a 0 para los linarenses, y en las graderías y tribunas se encendieron los celulares con este tremendo golazo de Diego “gol” Vallejos , para dar la tranquilidad y ahora esperar ese punto necesario que se disputará en el regional de Los Andes , el próximo domingo a las 16:00 horas .

VOCES

El primero en llegar a la zona mixta de conferencia de prensa , fue Rodrigo “Kalule” Meléndez: “sabíamos que dependíamos mucho de este partido. No fue fácil , San Antonio es un gran equipo con jugadores de jerarquía , por eso fue complejo. En líneas generales , siento que se hizo un buen partido, logramos abrir el marcador , comenzando el segundo tiempo , después se nos vienen con todo , nos defendimos bien y al final hubo una individualidad de Vallejos que nos regaló esa tranquilidad . Tres puntos muy importantes que nos permiten respirar con cierta tranquilidad, y ahora tenemos otra final el domingo en Los Andes . Tenemos que preparar la semana para llegar en óptimas condiciones . Quiero agradecer al publico que nos acompañó en este duelo . Creo que al principio había mucha ilusión con la conformación del plantel , pero, aunque suene una frase muy repetitiva, son las cosas del fútbol, y destacar el trabajo de los jugadores que están logrando el objetivo de mantener la categoría”.

El experimentado Franz Schultz , dijo que “ fue un partido muy complicado jugar por el descenso y eso no se lo doy a nadie . Nos metimos en esta situación innecesariamente , perdimos 6 partidos . Nos costó salir , pero cuando estamos todos juntos , unidos , pudimos salir adelante . Estamos en un 90% en la categoría, hay que seguir luchando .Este plantel no se conformó para estar peleando la parte de abajo . Nosotros los jugadores tenemos que hacernos responsables , es fácil culpar al técnico , pero lo cierto es que nosotros también somos culpables de esta situación y tenemos que hacer una autocrítica . El próximo año Linares merece estar más arriba por esta gran hinchada que tiene”.

COMO SE SALVA EL DEPO

Lo primero es no perdiendo en Los Andes. Segundo que Melipilla , que es lo mas probable , ya que está luchando el ascenso , gane a Lautaro de Buin , que es uno de los cuadros que está más comprometido con el descenso. Es decir, siempre dependiendo de la calculadora, aunque al comienzo se dijo que este equipo se había conformado para llegar sin problemas a la Primera B. Lo cierto es que los linarenses, a estas alturas, ya no estamos para pomadas.

COMO DEPORTES LINARES PERDERÍA LA CATEGORÍA

Si los albirrojos caen frente a Trasandino y que Lautaro gane a Melipilla . Que Real San Joaquín gane a Osorno y que Concón National no pierda con Fernández Vial .

LUCHA POR EL DESCENSO

Al rojo vivo está la competencia por no caer a los potreros . Deportes Linares , 29 puntos ( -1) ; Concón National , 29 ( -6) ; Trasandino , 29 (-15) ; Real San Joaquín , 27 ( -12) ; Lautaro de Buin , 27 ( -20) . La gran interrogante es si aparecerá en las canchas el misterioso señor del maletín , porque por lo que vimos la fecha pasada , al parecer ya anda entregando algunos incentivos .

EL FANTASMA DEL DESCENSO

Los partidos claves son : Lautaro de Buin con Melipilla ; Trasandino con Deportes Linares ; Osorno – Real San Joaquín ; y Fernández Vial con el cuadro de Concón National .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo