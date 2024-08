Deportes 20-08-2024

Albirrojos naufragaron en Puerto Montt y reaparece el fantasma del descenso

- Quedaron a dos puntos del penúltimo y a siete del colista. Ahora enfrentarán partido clave ante Concón National

Su tercera derrota al hilo sumaron los dirigidos por el “Kalule” , en el estadio Bicentenario Chinquihue de Puerto Montt . El equipo del Maule Sur entró dormido en el primer tiempo , con una gran cantidad de errores en la defensa, que les permitió tempranamente a los “delfines” ponerse en ventaja . A los dos minutos de iniciado el compromiso , tiro de esquina para Puerto Montt , que trajo consecuencia ya que la defensa no pudo despejar y le quedó al atacante Sebastián Pérez que liquidó al portero Gustavo Merino. Pero , los locales seguían machacando y luego de otro centro , y aprovechando las licencias de una defensa muy permeable, llegaría antes de los siete minutos el segundo tanto para los dirigidos por el Pillo Vera , para variar, autogol de Jonathan Suazo .

Los albirrojos trataron de reaccionar con escasas llegadas al arco de Christian Fuentes , con aproximaciones de Luis Oyarzo y Diego Vallejos . Aunque lo que llamó la atención , era la facilidad con la que los de Puerto Montt entraban al área de los linarenses . Se bajó el telón del primer acto con la ventaja de los puertomontinos que siguen luchando para dar alcance a quienes están arriba en la tabla .

COMPLEMENTO

Los cambios que realizo el “kalule” y el café muy cargado en el camarín de los albirrojos , dieron resultado . Fernando Cordero , por Axel Cortés ; José Molina , por Diego González y Felipe Escobar por Fabián González . Así Linares comenzó a crearse las mejores ocasiones y puso nerviosa a la defensa del cuadro anfitrión, con oportunidades de Sebastián Peñaloza, que se transformó en un dolor de cabeza para la defensa de Puerto Montt . Luego , sería el Chiqui Cordero que calentó las manos de Fuentes . Y tanto va el cántaro al agua que al final llegó el descuento para el Depo , en una jugada personal de Sebastián Peñaloza , tras un pase de Fernando Cordero que sacó un tiro potente a ras de hierba para anidar el balón al fondo de la red , en el estadio mas hermoso del sur del país , cuando el reloj marcaba los 61 minutos .

Luego , el palo impidió la igualdad de los adiestrados por el “Kalule” con la pelota que disparó Felipe Escobar y para mala suerte de los del Maule Sur da en el vertical .

Lamentablemente, cuando estaba haciendo mejor las cosas , llegó un centro de Harold Antiñirre y que fue conectado en un impecable cabezazo por Brayan Troncoso , a los 70 minutos , para el equipo del velero . Muy lenta la defensa y Merino para salir a cortar el balón y eso sería todo para los del Depo que sumaron su tercera derrota consecutiva, quedándose con 20 puntos y que los dejó a dos puntos del penúltimo Provincial Ovalle , con 18, y siete del colista Fernández Vial con 13 . Vuelve a reaparecer el fantasma del descenso, como en aquella era de Eduardo Lobos y que ahora tiene la obligación de ganar al cuadro de Concón National , que suma 19 unidades, para respirar un poco más tranquilos.

Llamó la atención que los dirigidos por Rodrigo Meléndez , perdieron todas las pelotas áreas , una tarea que deberá solucionar el técnico porque con estas tres derrotas consecutivas se acabó la cuenta de ahorro .

MEA CULPA DEL “KALULE”

En la zona de mixta de conferencia donde los técnicos entregan sus impresiones una vez finalizado el partido , Rodrigo “Kalule” Meléndez , fue claro y dijo que “ fue una sensación amarga , para el olvido .No es lo que nos representa . Creo que en el segundo tiempo logramos dejar otra impresión de lo que estamos acostumbrados a realizar . No nos conectamos nunca y eso nos terminó por pasar la cuenta . Tenemos que seguir trabajando, aunque parezca una frase cliché . Se nos viene otro partido que es clave, para nuestras pretensiones”.

TABLA DEL DESCENSO

En la parte de abajo la tabla de posiciones, con un fantasma que comienza a acechar, quedó de la siguiente manera: en la novena ubicación , Deportes Linares y Trasandino , con 20 puntos ; más abajo Concón National y Real San Joaquín , con 19 ; Provincial Ovalle , con 18 y colista Fernández Vial, con 13 .

LO QUE RESTA PARA EL TéRMINO DEL CAMPEONATO

Al Depo le quedan siete finales para jugarse la permanencia en el profesionalismo. El periplo es el siguiente : en casa, Concón National ; luego dos partidos de visita General Velásquez y Provincial Ovalle ; posteriormente Osorno, en el Tucapel Bustamante ; Fernández Vial de vista ; San Antonio Unido , de local ; y termina en Los Andes con Trasandino. En resumen tres partidos de local y cuatro de visita .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo