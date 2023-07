Deportes 11-07-2023

Albirrojos no pudieron con el cerrojo de Real San Joaquín y rescataron magro empate en casa

- Sólo seis puntos separan a Linares de los colistas

Antes del inicio del fútbol, hubo emotivos homenajes póstumos para Robinson Altamirano Vargas, el bombero mártir, y los hinchas Raúl Ibáñez Ibáñez, Teobaldo Loyola Valenzuela y Diego Alfaro Retamal.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la cancha respondió, excepto en algunos sectores donde había verdaderas pozas de agua frente a la galería, en el mediocampo, pero aguantó el trajín.

Queremos comenzar este análisis, repasando a los refuerzos. Tres jugadores que debutaron con la albirroja: Jonathan Suazo, Camilo Pontoni y Cristóbal Parry, quienes salieron airosos en una cancha que estaba muy rápida debido a las últimas precipitaciones.

Un partido con intensidad y emoción en ambos pórticos. Con Alex Díaz, buscando para Linares y Nicolás Barrera para los forasteros. Luego un desborde de Kevin Campillay, en el arco sur que lamentablemente nadie conecto. Antes de aquellos en un pase de Alex Díaz para Luis Oyarzo y da la impresión que la pelota da en la mano de un defensa de Real San Joaquín, no fue sancionado por el juez. Se fueron al descanso sin la emoción del fútbol. Y con cartulinas amarillas de los debutantes Suazo y Parry.

COMPLEMENTO

La primera antes del primer minuto, fue para la visita en una mala salida de los albirrojos, aprovechó de birlar el balón Hugo Toro, quien se fue en profundidad disparo y tapó a medias Cristian Fuentes.

Luego llegaría un centro de Campillay, que cabeceo Felipe Escobar, pero no le dio dirección, en el arco sur del Tucapel Bustamante Lastra. Campillay. una vez más se fue en demanda del arco, cuando ingresó al área remató y nuevamente estuvo genial Benjamín Reyes. Después de un tiro de esquina, de Alex Diaz, cabezazo de Alexander Pastenes, pelota que atrapa a media Reyes, da en el horizontal y se va nuevamente al tiro de esquina. Un remate de Oyarzo, que paso muy cerca del arco norte. La segunda jugada polémica en el segundo tiempo, tras una patriada de Suazo, que levanto el centro y el cabezazo de Matías Gómara, que anotaba, pero según el guardalíneas, en evidente posición de adelanto. Lo último, sería un remate muy débil de Escobar, que encontró la respuesta del arquero forastero.

Un cero a cero muy entretenido, pero con la amargura de no haber sumado los tres puntos. Linares quedó a seis puntos de los colistas Iberia y Deportes Concepción.

NOTAS

Queremos ser francos con ustedes, pero esto hay que decirlo. Una falta de respeto para los profesionales que llevamos años cubriendo los encuentros de los albirrojos en el estadio. Pasaron más de 40 minutos, para que el técnico conversara con los medios. Algunos se aburrieron y se fueron. El encargado de prensa del club quedó al debe, le faltó experiencia y no hizo nada para cambiar la historia; camina para un lado y otro, pero, sin solucionar este inconveniente. Es de esperar que esta distancia que existe entre los nuevos accionistas que todavía no conocen a los medios locales, pueda terminar. Porque somos los medios locales a los que recurren después cuando las cosas andan mal. Ya está bueno, nos merecemos un respeto. Recordar que todavía no se firma el traspaso a los nuevos dueños de la SADP.

Afortunadamente a un costado nuestro, estaba el técnico Jaime Lizama, de Real San Joaquín, un caballero, que no tuvo inconvenientes de conversar con quienes esperábamos pacientemente las reacciones de los locales: “considero que fue un buen partido, a ratos le tomamos la pelota a Linares y se complicaron. Nosotros salimos atacar por las bandas. Hubo mucho vértigo en el encuentro cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado. Tenemos muchos jugadores nacidos en el club, hay mas de 14 equipos formados en series inferiores. Hoy debutó nuestro arquero que fue formado en esta institución desde los 7 años. Este campeonato es mucha intensidad, creo que ambos equipos están preparados para escalar más arriba”.

ESPECTADORES

En el partido frente a Real San Joaquín, asistió un público de 969 personas, que dejaron en recaudación 3 millones 995 mil pesos.

RESULTADOS

La fecha jugada registró los siguientes guarismos: Rengo 1 – Lautaro de Buin 1; Linares 0 – Real San Joaquín 0; Iberia 0 – Fernández Vial 1; Melipilla 2 - Trasandino 1; Osorno 2 – Valdivia 1; San Antonio Unido 1 – Limache 2; Deportes Concepción 2 - General Velásquez 1.

TABLA DE POSICIONES

El elenco de Limache, sigue sólido en la parte de arriba con 33 puntos, Lautaro de Buin, 25; San Antonio Unido, 23; Melipilla, 22; Real San Joaquín, 21; Fernández Vial, 20; Trasandino, 19; Rengo y Osorno, 18; Valdivia, 15; Linares y General Velásquez, 14; Iberia y Deportes Concepción, 8.

PRÓXIMA FECHA

Los albirrojos, vuelven en la jornada de hoy a las prácticas para enfrentar este domingo al mediodía en su nuevo estadio al cuadro de Lautaro De Buin.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo