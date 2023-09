Deportes 09-09-2023

Albirrojos obligados a sumar para seguir con vida en segunda profesional

- Partido frente al SAU se juega esta tarde desde las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante

La palabra que más se ha repetido en el club linarense en los últimos meses en cada encuentro es “clave”. Otra final donde ni siquiera sirve empatar. Los puntos son trascendentales para seguir soñando con mantener la categoría, porque todos sabemos que no solamente depende de los dirigidos por Lobos, habrá que esperar resultados de los otros aspirantes al descenso.

En su encuentro con la prensa, en la previa del partido de esta tarde. Eduardo Lobos, indicó que “ha sido una semana muy difícil, por lo momentos que se están viviendo. El equipo no se merece la posición actual, pero estamos fuertes para enfrentar estos dos partidos que jugamos en casa. El Sau, es un elenco que se conformó para ascender y no será fácil. Hemos trabajado en todos los aspectos con los jugadores, en el duelo anterior hicimos un buen primer tiempo con Melipilla, después no supimos aguantar la presión y nos convirtieron en dos ocasiones. Nosotros nos creamos oportunidades y no las podemos concretar. Esta tarde necesitamos que los encargados de anotar los goles estén ahí en el momento, como lo hicimos cuando estuvimos invictos por siete fechas. Creo que hubo en relajo, en todo sentido. El psicólogo deportivo ha jugado un rol fundamental en las diferentes dinámicas que hemos realizado, porque sabemos que es una herramienta que nos puede ayudar mucho. Lo que falta es canalizarlo con un triunfo, tenemos claro que hay rendimientos de jugadores que no han estado acorde, y saben que tienen que dejar la vida en la cancha frente al SAU, de lo contrario las opciones se nos van escapando. No nos olvidemos que hay jugadores que no querían estar, el caso del paraguayo Jonathan Valiente, que para mí arrancó mal, entonces cuando se hace un análisis también hay que ver este tipo de situaciones”.

Como si esto fuera poco, el técnico Eduardo Lobos, no podrá contar para estos seis partidos que restan con José Molina y Bayrón Saavedra. Dos bajas sensibles, sin duda en un plantel que no es muy generoso.

Lo concreto que este partido es sin duda vital, para seguir con las ilusiones de dejar al equipo de Linares en la Segunda Profesional y no transformar al equipo en ascensorista.

Destacar que el ingreso al estadio será solo por la calle Rengo, y habrá menos estacionamientos, porque se está realizando otra actividad deportiva en el gimnasio Nasim Nome. Por eso se reitera el llamado para que los hinchas puedan llegar más temprano al polideportivo de la calle Rengo.

La última alineación que presentó San Antonio Unido fue con: Matías Olguín; César Molina, Sebastián Valencia, Juan Pablo Andrade, Bruno Álvarez (82” Fernando Bracho); Martín Lara, Mitchell Wassene (46” Brian Leiva), Sebastián Muñoz (46” Martín Ormeño); David Núñez (72” Michael Silva), Nicolás Forttes (88’ Flavio Rojas), Rodrigo Gattas. DT Sebastián Núñez.

Los encargados de impartir justicia en la cancha, esta tarde son: Fabián Reyes Fuenzalida, el principal; primer asistente, Jorge González Núñez; segundo asistente, Sebastián Castro Cabello y cuarto juez, Diego Yáñez Rojas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo