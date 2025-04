Deportes 03-04-2025

Albirrojos piensan en Santiago City este domingo en Lo Barnechea

- Partido está programado para las 12:30 horas

Fue difícil digerir la derrota . En una semana en la cual al interior del plantel realizaron un mea culpa , tras no haber sumado puntos ante Brujas de Salamanca. Por eso la misión este domingo desde las 12:30 horas es una sola: recuperar los puntos perdidos en casa.

Tal fue la rabia que había en el entorno , luego de haber caído ante Brujas , que no fue el técnico al diálogo con los medios que habitualmente cubrimos lo que acontece con Deportes Linares .

El ayudante técnico Jorge Carrasco , fue el encargado de enfrentar a los medios:” estamos muy tristes , porque dejamos escapar tres puntos . No es por culpara al arbitro , pero manejo situaciones en el primer tiempo que para nosotros fueron injustas , lo que nos fue perjudicando . El tramite del partido fue bastante parejo, perdimos muchos balones divididos , y por una situación puntual , se encontraron con un penal que nos complico . Sabemos que los jugadores nuestros han sido el desgaste de no haber hecho una pretemporada . La salida de David Tati , fue por una lesión , estaba un poco tocado y lo pusimos porque es un buen elemento, pero no pudo soportar todo el partido . Llevamos un mes trabajando , donde todo lo que ha pasado ha sido un poco irregular desde cuando comenzamos , sumamos cuatro partidos , donde hemos logrado la misma cantidad de puntos y todo ha sido esfuerzo del plantel , queríamos ganar , pero no pudimos ante un rival que trabo mucho el partido y se llevó una victoria con poco . Creo que nos faltaron las ideas , y pagamos caro sobre todo el penal , porque teníamos que estar mas cerca de las marcas , nos ganaron muchos balones divididos , y tristes por lo que paso , porque queríamos suma y no se dio”.

“Era importante ganar de local y debemos pensar en lo que se viene. Es un horario muy complicado este domingo a las 12:30 horas en la región Metropolitana. Hemos visto que todavía hay muchos que no han podido llegar al máximo . Siempre es bueno tener alternativas sub 21 , por la regla que tiene que jugar todo un partido un jugador de esta categoría , han llegado dos nuevos elementos . Quisimos ir directo al arco , pero tomamos malas decisiones , por eso tenemos la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos contra Santiago City”, subrayó. .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo