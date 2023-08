Deportes 01-08-2023

Albirrojos pierden terreno en el campeonato de Segunda Profesional

- Están obligados a sumar los tres puntos ante el líder Limache el próximo sábado

A pesar de haber hecho un buen primer tiempo en la ciudad de Valdivia, los adiestrados por Eduardo Lobos, terminaron sucumbiendo ante la arremetida de Valdivia. Fueron los albirrojos que jugaron de azules los que tuvieron más ocasiones en los primeros minutos, hasta un lanzamiento penal que no pudo convertir Diego Vallejos, balón que dio en el vertical en el minuto 27, convengamos que fue muy anunciado el tiro desde los doce pasos. A esas alturas el duelo era demasiado parejo, luego vendría la apertura del marcador desde la banda izquierda centro y cabezazo certero de Bayron Saavedra, para facturar a los 37 minutos el tanto para los forasteros, tras un error garrafal del portero de Valdivia. Gol que celebraron los hinchas fieles de los linarenses que llegaron al Félix Gallardo.

Pero, poco duró la alegría porque cuando el cronómetro marcaba los 43 minutos, un tremendo yerro entre el portero y la defensa tras un cabezazo de Ricardo Escobar, para anotar la igualdad. Con ese guarismo se fueron al descanso.

En el complemento Linares da la sensación que baja su rendimiento que es aprovechado por Valdivia, quien comenzó a generarse las mayores ocasiones, sólo algunos “chispazos” albirrojos lograban inquietar al portero Quezada. Cuando se cumplían los 75 minutos, en una jugada en profundidad de los valdivianos, llegó el golazo de Martínez, que contó con la complicidad del portero Fuentes, que estaba muy adelantado y con tiro más colocado que potente anotó la segunda conquista para los sureños.

Lo malo es que Linares no pudo reaccionar y cosechó la segunda derrota consecutiva que lo acerca a los últimos puestos en tabla de posiciones, solo a uno de Deportes Concepción y dos de Iberia.

REACCIONES

El jugador Nicolás Barrios dijo: “nos vamos tristes, siento que el primer tiempo lo dominamos ampliamente, perdimos el penal, no nos supimos reponer. Anotamos el gol, después lamentablemente llegó la igualdad y posteriormente el gol que significó el triunfo de ellos. Nos quedan algunas fechas para revertir esta situación”.

Cristóbal Perry: “creo que no merecimos perder. Fue un buen primer tiempo, pero no aprovechamos las ocasiones, tenemos otro partido muy complejo. Dependemos de nosotros todavía y tenemos que ir con todo para que los puntos se queden en casa”.

Cristian Latorre, manifestó que “fue un partido muy amargo, nos falta finiquitar. Tuve una ocasión que dio en el palo, no se nos están dando las cosas hay que trabajar el triple, algo estamos haciendo mal, por eso no se están dando las cosas.

Finalmente, el técnico Eduardo Lobos señaló que “fue una sensación extraña, muy distinta. Creo que, en el primer tiempo fuimos inmensamente superiores nos creamos 5 o 6 ocasiones claras, más el penal que erramos. Da la sensación que en el segundo tiempo entramos a otro partido, como no teniendo en cuenta cual es nuestra realidad, perdiendo balones y haciendo cosas que no veníamos haciendo como equipo. El segundo tiempo, Valdivia fue mejor, nos ganó las bandas, nosotros cometimos muchos errores, se vio un equipo muy distinto a veces de actitud y de eso me hago cargo. Si no ajustamos esos errores lo vamos a pasar mal. Sin duda que el segundo tiempo es lo más malo que hemos hecho en estos partidos. Hay que seguir mejorando la realidad es que vamos a seguir peleando para recuperar los puntos. La tarea es mantener la categoría”.

EL LÍDER A LA VISTA

El próximo sábado desde las 15:00 horas, Deportes Linares enfrentará al mejor equipo de la competencia y que ha sacado muy buenos resultados en calidad de visitante, Deportes Limache. Otra final donde se requiere sumar los tres puntos. Si bien es cierto que Linares sigue dependiendo de si mismo, con la diferencia que ese “colchón” de ahorro, ya desapareció. Por eso están obligados a ganar este fin de semana al cuadro de la ciudad de los “tomates”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo