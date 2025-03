Deportes 23-03-2025

Albirrojos presentaron su armadura de la temporada 2025 con partido frente a Rangers

- Público quedó al debe, sólo fueron controladas 927 personas

Era el momento esperado por la fanaticada para conocer a los nuevos rostros de los linarenses . Pero, la comunidad quedó al debe , porque sólo fueron controladas 927 personas, y se esperaba mucho más .

En la oportunidad destacó la actuación del grupo Los Bandoleros del Sur , que hizo bailar a los hinchas fieles que llegaron al Tucapel Bustamante Lastra, muy temprano, para disfrutar de la música de este tremendo grupo linarense.

A las 19:00 horas , en punto , fueron presentados los jugadores que llevarán la piel esta temporada en la Segunda Profesional . La lista fue encabezada por los arqueros : Celso Castillo, Sebastián Aravena , y Kurt González ,sub 21, para luego dar paso a los elementos de cancha : Gustavo Gallardo , Ricardo Sánchez, Diego Pereira , William Gama , Carlos Matías Pavez, Bryan Figueroa , Felipe Lee-Chong , Hugo Toro , David Tatti , José Palma ,sub 21 , Bastián Bravo, sub 21 , Fernando Valdivia, Sub 21 , Fabián González, Axel Cortés , Benjamín Droguett , José Molina , Alexander Pastene , Cristian Latorre, Sebastián Peñaloza , Cristian Duma , Joaquín Aros , Flavio Rojas y Diego Vallejos . El cuerpo técnico está integrado por Fernando Retamal , Juan Ramos , Vicente Valdés , Jorge Zurita , Héctor Letelier , Gustavo Castro , Felipe Rodríguez, Jorge Carrasco, y el técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez .

LO FUTBOLÍSTICO

El resultado frente a los talquinos pasó a segundo plano . El técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez aprovechó de probar a la mayoría de jugadores , incluso al “tapado” que llegó nada menos que con el cantante Pailita , Gerardo Núñez, que jugó los últimos minutos.

Los albirrojos , presentaron prácticamente dos alineaciones . La primera de fue con :Sebastián Aravena , David Tati, Flavio Rojas , Christian Latorre , Fernando Valdivia , Ricardo Sánchez, Bastián Bravo , Bryan Figueroa , Sebastián Peñaloza , Benjamín Droguet y Cristian Duma . En el segundo acto , “kalule” cambió a casi todos y se quedaron en las duchas.

En tanto que Rangers de Talca , dirigido por Miguel “chueco” Ponce , salió al terreno de juego con : José Luis Gamonal , Ian Toro , Gonzalo Reyes, Sebastián Leyton , Agustín Verdugo , Mathias Pinto , Agustín Mora , Sebastián Acuña, Camilo Rodríguez, Tomas Gómez y Rodrigo Muñoz . Luego, una serie de cambios que fueron desfigurando el encuentro .

GOLES

Las anotaciones para Rangers fueron obra de , Rodrigo Muñoz , a los 7 minutos ; Matías Muñoz (0-1) ; Matías Pinto (0-2 ) y Gonzalo Reyes , cerró la cuenta para finiquitar el definitivo ( 3-0 ) .

Deportes Linares enfrentará el sábado 29 de marzo al equipo de Brujas de Salamanca , desde las 18:00 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportiva