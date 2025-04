Deportes 17-04-2025

Albirrojos quieren celebrar en Jueves Santo su primer triunfo de local ante Osorno

- Partido se juega esta tarde desde las 19:30 horas

Es el último duelo ,

que cierre la fecha . Un partido que esperan con ansias los hinchas albirrojos , porque es clave la victoria , esta tarde . para quedar en la tercera posición . Sabemos que ha sido un gran esfuerzo de todos , los que de una u otra manera han colaborado , para lograr la cancelación de los sueldos. Una labor titánica , sin duda . Por eso La asistencia al estadio esta tarde es fundamental. La Corporación espera superar los 3 mil asistentes en el Tucapel Bustamante Lastra , lo cual sería fundamental para ir pensando en el próximo mes de compromisos .

Los sureños , viene de caer en casa, ante Concón National .En aquel partido , el equipo osornino ,formó con : Diego Matamala , Felipe Orellana, Diego Bielkiewicz, Diego Pezoa, Brandon Cáceres , Yonathan Suazo , ex Depo , Gustavo Castro , Paola Fuentes , Sebastián Namoncura , Luciano Meneses y Gonzalo Lauler . El elenco lechero no conoce de victorias en calidad de forastero , suman 4 puntos en la tabla de posiciones . A todas luces es un cuadro que ha mantenido gran parte de los jugadores de la temporada anterior .

En tanto los albirrojos , vienen de saborear otra victoria en calidad de visitantes, aunque la deuda es de local , no conocen de victorias en el Tucapel Bustamante Lastra . Están con 7 unidades y si ganan esta tarde , pueden quedar en el tercer lugar , impensado . Durante la semana , estuvieron compartiendo una actividad en el Colegio Manuel Bulnes , para conmemorar el día de la actividad física . El plantel disfrutó de una interesante clínica deportiva

LA PREVIA

El técnico Rodrigo Kalule Meléndez , dijo que “ la espera ha sido más de la normal, pero siento y creo que llegamos muy bien. Hemos entrenado muy bien en casi dos semanas , tratando de enmendar los errores y mejorar lo positivo . Tenemos en condiciones a la mayoría de los jugadores , el único descartado es Hugo Bravo . Hay un plantel bien unido , con variantes para elegir . Los muchachos están muy optimistas , porque saben que si ganamos es una linda opción de quedarnos arriba y podemos tener esta tarde una alegría . Con Osorno , son encuentros muy apretados , con jugadores con experiencia , pero debemos enfocarnos en nosotros para sacar adelante este partido . Conocemos la realidad , el momento que está pasando la institución , por eso hago el llamado para que la gente nos venga a entregar su apoyo desde todos los aspectos en lo futbolístico y económico”.

El duelo de “toros” está programado en la plaza del Tucapel Bustamante Lastra desde las 19:30 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo