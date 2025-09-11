Deportes 11-09-2025

Albirrojos quieren celebrar Fiestas Patrias por anticipado con triunfo ante el General

- Partido se disputará este domingo a las 17:30 horas

Para Linares es una nueva final de las seis que restan, con el objetivo claro que no hay margen de error y deben sumar los tres puntos ante el equipo de General Velásquez que viene de rescatar un punto en casa ante el líder Puerto Montt . A todas luces un match que promete un buen espectáculo y es de esperar que con una buena asistencia en la fortaleza de calle Rengo .

LA PREVIA

Los jugadores del Depo saben que tendrán que dejar todo en la cancha si quieren ganar a General Velásquez . Joaquín Aros , el central de los “toros”, dijo que “ sabemos que es otro partido clave para nuestras aspiraciones , tenemos claro lo que está en juego y esperamos que en base a lo que hemos practicado en la semana , podamos sumar los tres puntos . Creo que los detalles te marcarán el resultado , por hay que estar súper concentrados en las jugadas claves y en los balones detenidos. Son esos pequeños detalles que pueden marcan la diferencia , no tendremos a Diego Vallejos y José Molina , pero tenemos compañeros que están esperando este momento , por eso hay una tranquilidad porque los que jugaran estarán a la altura para abrochar el resultado” .

En tanto el goleador Cristian Duma opinó: “no será fácil , es un partido muy duro , contra un equipo que es muy fuerte en su línea defensiva como en el ataque, pero estamos trabajando para sacar el partido adelante y sumar los tres puntos que nos permitan seguir con esta ilusión de ascender . Queremos hacer un llamado a la gente para que nos acompañe y juntos podamos celebrar este triunfo que es necesario para todos”.

El partido está programado para este domingo 14 de septiembre , desde las 17:30 horas , cerrando la fecha del torneo de la Segunda Profesional , para luego ir con una pausa de cerca de un mes , ya que específicamente el 5 de octubre se jugaría de acuerdo a la programación de la ANFP , con Melipilla, a las 12:30 horas , en calidad de forastero en el estadio Soinca Bata .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

