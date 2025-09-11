jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 11-09-2025
    Albirrojos quieren celebrar Fiestas Patrias por anticipado con triunfo ante el General
    - Partido se disputará este domingo a las 17:30 horas
    Para Linares es una nueva final de las seis que restan, con el objetivo claro que no hay margen de error y deben sumar los tres puntos ante el equipo de General Velásquez que viene de rescatar un punto en casa ante el líder Puerto Montt . A todas luces un match que promete un buen espectáculo y es de esperar que con una buena asistencia en la fortaleza de calle Rengo .
    LA PREVIA
    Los jugadores del Depo saben que tendrán que dejar todo en la cancha si quieren ganar a General Velásquez . Joaquín Aros , el central de los “toros”, dijo que “ sabemos que es otro partido clave para nuestras aspiraciones , tenemos claro lo que está en juego y esperamos que en base a lo que hemos practicado en la semana , podamos sumar los tres puntos . Creo que los detalles te marcarán el resultado , por hay que estar súper concentrados en las jugadas claves y en los balones detenidos. Son esos pequeños detalles que pueden marcan la diferencia , no tendremos a Diego Vallejos y José Molina , pero tenemos compañeros que están esperando este momento , por eso hay una tranquilidad porque los que jugaran estarán a la altura para abrochar el resultado” .
    En tanto el goleador Cristian Duma opinó: “no será fácil , es un partido muy duro , contra un equipo que es muy fuerte en su línea defensiva como en el ataque, pero estamos trabajando para sacar el partido adelante y sumar los tres puntos que nos permitan seguir con esta ilusión de ascender . Queremos hacer un llamado a la gente para que nos acompañe y juntos podamos celebrar este triunfo que es necesario para todos”.
    El partido está programado para este domingo 14 de septiembre , desde las 17:30 horas , cerrando la fecha del torneo de la Segunda Profesional , para luego ir con una pausa de cerca de un mes , ya que específicamente el 5 de octubre se jugaría de acuerdo a la programación de la ANFP , con Melipilla, a las 12:30 horas , en calidad de forastero en el estadio Soinca Bata .
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Gerardo Domínguez A
Redactor Deportivo

