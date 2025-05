Deportes 03-05-2025

Albirrojos quieren domar al Potro Solitario en el Tucapel Bustamante Lastra

_Partido se juega esta tarde desde las 17:30 horas, aunque la noticia está centrada en la situación del DT Rodrigo "Kalule" Meléndez



Una semana que ha sido muy agitada en los colores albirrojos. Dos fueron las acontecimientos que marcaron la pauta del Depo , la primera es que ya se conoce la irregularidad reglamentaria cometida en el duelo ante Osorno , donde lo más probable es que los linarenses pierdan los tres puntos . Están citados para este martes 6 de mayo . Lo segundo tiene relación con el técnico, quien se despidió de los jugadores el día miércoles, después de terminada la práctica. La razón, problemas familiares, tras el fallecimiento de su suegra, hace algunos días. En un comunicado escueto de la Corporación ha señalado que fue un permiso temporal por dos semanas. Habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Por esta razón quien estará en la banca será Jorge Carrasco, ayudante técnico. Una carga extra sin duda, que esperamos no se vea reflejada esta tarde ante el potro solitario.

LA PREVIA



Fernando Valdivia, lateral del primer equipo dijo que “la idea es seguir sumando, estamos haciendo bien las cosas, lamentamos las dos bajas, pero tenemos que sumar estos tres puntos, físicamente llegamos bien y estamos con hambre y con mucho optimismo. Es lindo estar arriba en la tabla, tenemos que seguir ahí”,

El volante Benjamín Droguett dijo: “hemos tenido una buena semana, ha sido muy intensa, estamos bien preparados. Ya nos conocemos todos, estamos en la mitad de la primera rueda y con mucho optimismo de seguir en la parte de arriba, luchar por el campeonato esa es nuestra mentalidad. Un llamado para que la hinchada para que tengamos un lleno esta tarde, para sumar los tres puntos”.

Fabián González, manifestó estar con la mejor disposición: “la idea es hacer un buen partido esta tarde, queremos sumar los tres puntos .El grupo está muy unido y esperamos seguir en los primeros puestos en la tabla. Además que tenemos un buen plantel, la competencia interna está alta, lo que nos favorece , porque en la cancha estarán los mejores”.

Bryan Figueroa, volante, dijo que “será un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol para quedarnos con los tres puntos. Esperamos contar con nuestro público que es muy importante en cada encuentro”.

Dos bajas presentarán los albirrojos en lo futbolístico y una en la banca. Descartados los jugadores Flavio Rojas y Alexander Pastene. Quien entregará las órdenes desde el banquillo será el ayudante técnico Jorge Carrasco.

PROBABLE ONCE

Con los jugadores que no estarán disponibles, los once bendecidos que ingresarían al césped de la cancha Luis Mariscal Pacheco, serían : Celso Castillo, Diego Pereira, Joaquín Aros, Christian Latorre, David Tati, José Molina, Bastian Bravo, Bryan Figueroa, Benjamin Droguett, Diego Vallejos y Christian Duma.

El encargado de impartir justicia será Agustín Valenzuela, en compañía de Cristian Cerda, Rodrigo Jara y Juan Comas.

Desde las 17:30 horas, se verán las caras Deportes Linares y Melipilla , por la octava fecha del torneo de Segunda Profesional .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo