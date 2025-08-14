Deportes 14-08-2025

Albirrojos quieren recuperar los puntos perdidos en la primera rueda ante las Brujas de Salamanca



Deportes Linares tendrá al frente no solamente a Brujas de Salamanca , también deberá enfrentarse a un terreno muy complicado. Y no olvidar que, en el presente año en el mes de marzo , lograron su primer triunfo en el profesionalismo a costa del Depo , cuando ganaron en el Tucapel Bustamante Lastra por la cuenta mínima, algo que fue histórico para esa institución.

El equipo de Brujas de Salamanca en su reducto no registra derrotas con los líderes, ya que con ambos empató sin goles . Han disputado 7 encuentros de los cuales 3 son victorias , 3 empates y una derrota que le propinó Concón National .

Joaquín Aros , central del Depo , analizó lo que viene para los “toros” del Maule Sur , que están a un punto de los líderes del campeonato de la Segunda Profesional: “ ha sido una semana distinta , producto de la programación . Estamos con la misma intensidad y las mismas ganas de poder seguir en esta senda , sabemos que será una cancha muy complicada , nos costara un poco adaptarnos a nuestro juego , pero esperamos traernos un resultado positivo desde Salamanca. En lo personal, conozco la cancha , no está en las mejores condiciones , pero eso no es excusa . Tenemos un buen mediocampo y un equipo que ha trabajado pensando en este rival. A nosotros nadie nos ha regalado nada , nos hemos esforzado al máximo desde cuando llegamos a defender la camiseta desde que comenzó el torneo en la Pintana . Todavía nos queda un camino muy largo que debemos mantenerlo con humildad esperamos que se nos pueda dar . Hay un camarín muy afiatado y un excelente grupo , por eso el éxito de los rendimientos a pesar de ser un plantel bastante joven”.

El equipo albirrojo practicó en la semana, en la cancha de San Juan y fue positivo porque muchos niños del colegio del sector disfrutaron de la compañía del plantel linarense que viaja en la madrugada de este jueves a la región de Coquimbo .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

