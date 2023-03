Deportes 18-03-2023

Albirrojos quieren seguir con la paternidad ante Deportes Valdivia en el Tucapel Bustamante Lastra

- Con un esquema más ofensivo buscarán sumar esta tarde los tres puntos en su feudo

Revisando las estadísticas, el último duelo disputado en el polideportivo de la calle Rengo, fue hace 8 años, cuando los albirrojos, también estaban en la Segunda Profesional. Era el mes de septiembre del año 2015, cuando se enfrentaron los cuadros de Deportes Linares y Valdivia, con la victoria para los sureños por la cuenta mínima con un solitario gol del jugador Bernardo Correa, cuando se cumplían los 55 minutos del compromiso. En ese mismo año, se apunta una victoria en el mes de abril por 2 a 0, con anotaciones de Jairo Pino González y Ángelo Alvarado. Aunque también se registra un encuentro por Copa Chile, el año 2018 donde Linares vence por 2 goles a 1 a los valdivianos. En resumen, en el profesionalismo se han visto las caras en 5 oportunidades con 4 victorias de Linares y 1 de Valdivia.

LA PREVIA

Los albirrojos vienen de caer en forma inexplicable ante Fernández Vial, un rival inferior. Hubo tres expulsados que no estarán esta tarde en el polideportivo de la calle Rengo. Pero, el técnico ha manifestado que tiene plantel para encarar este duelo. Incluso buscará poder ofensivo desde el pitazo inicial, porque sabe que los tres puntos deben quedarse en casa, de lo contrario se alejarían de las posiciones de avanzada.

No ha sido una semana positiva, fuera de la cancha tras la salida del presidente de la institución David Avendaño y la suspensión de un partido ante Constitución por no tener la documentación correspondiente. Claro, que este equipo en los momentos más complicados saca sus garras y lo demostró en su última presentación en casa ante Lautaro de Buin donde lo termina ganando en forma agónica. Por eso no quieren sorpresas ingratas en su reducto.

Saben que al frente estará un rival que lleva años en esta división, de la mano de un experimentado técnico como es Luis Marcoleta. El cuadro del Calle Calle, viene de igualar en su casa ante Melipilla, donde tuvieron escasas oportunidades sus delanteros, destacando las figuras de Xabier Santos, Camilo Melivilu e Iván Arbello.

La formación que presentó Marcoleta en el último encuentro fue con: Paulo Garcés un jugador con experiencia , parrralino , que defendiera las camisetas de los tres equipos más grandes del fútbol chileno , Universidad de Chile , Colo – Colo y Universidad Católica ; Cristian González , Diego Salas , Gonzalo Medina , Roberto Romero , Carlos Opazo , Matías Pávez , Renato González, Camilo Melivilu , Iván Arbello , Xabier Santos .

Como forastero ha jugado un partido, frente a San Antonio Unido, igualando 1 a 1, con anotación de Camilo Melivilu, su jugador más peligroso. Suma dos puntos en la tabla de posiciones uno menos que el Depo.

A todas luces un partido que promete esta tarde desde las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra. El juez del partido será Hernán Banda.

Recordar para quienes compraron su entrada que el carnet es requisito fundamental para ingresar al estadio, habrá un control exhaustivo siguiendo los protocolos del programa Estadio Seguro.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo