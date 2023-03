Deportes 11-03-2023

Albirrojos quieren seguir sumando en calidad de forasteros en el Ester Roa

- El paraguayo Valiente es la novedad para este duelo que se juega esta tarde a las 18:00 horas

A lo largo de la historia Deportes Linares y Fernández Vial se han enfrentado en 50 ocasiones. El primer encuentro fue un 3 de agosto de 1958, hace 65 años. Con 11 triunfos para el “Depo” 17 empates y 22 derrotas. El último duelo se registró el 2020 en Concepción y el resultado fue 0-0. Quien estaba en la banca era Luis Pérez Franco, es lo que señala la estadística del libro Del Lister Al Depo 64 años de historia de los autores Diego Barrios Cáceres y Gonzalo Flores Domarchi.

EL PRESENTE

El Almirante Arturo Fernández Vial, ha disputado solo un partido en este torneo. Hizo su estreno la semana pasada donde se inclinó ante Melipilla por 2 a 1. En esa ocasión el técnico Jonathan Orellana, formó con: Nery Veloso, Diego Sibiabre (Carlos Herrera), Brian Torres, Odswart Canessa, Jorge Catejo, Carlos Gómez, Matías Ávila, Alexander Concha (Ángel Gillerd), Antonio Ramírez (Ricardo Fuenzalida), Yerald Pinilla, y Diego Huerta. Fue el Vial, quien abrió la cuenta a los 32 minutos, con anotación de Diego Huerta, pero después Kevin Rojas y Bryan Taiva, le dieron la victoria a Melipilla.

Este partido se disputará sin público visitante debido a que esta región esta en Estado de Excepción.

ALBIRROJOS

Sin duda que la victoria agónica ante Lautaro de Buin, fue una inyección anímica tanto para el plantel, como para el cuerpo técnico. Fue una semana más distendida, donde se sumaron algunas caras nuevas de San Felipe y Rangers. El club de origen les pagará los sueldos, lo que no representa un gasto para Linares, solamente debe preocuparse de la alimentación y hospedaje.

Luis Pérez Franco, entregó los once bendecidos que serán titulares en el Ester Roa de Concepción, ante Fernández Vial: Celso Castillo, en el arco; con una línea de 4 con Martin Genskowski, Cristian Latorre, Alexander Pastene, y Bayrón Saavedra; en el mediocampo Michel Quezada, Diego Ríos y Diego Vallejos; en tano que en la ofensiva estarán, Jonathan Valiente, Felipe Escobar y Alex Diaz, son los que vienen jugando más, han dado resultados, porque están más concentrados.

“Enfrentaremos este partido con la mejor actitud, ganas y vibras, hemos entrenado muy bien, después del triunfo nos ayudó para la confianza, vamos con mucha ilusión para sacar un resultado positivo en Concepción. La idea es no dar pelota por perdida todos marcando y recuperando el balón y jugarlo bien en todas las líneas”, señaló el DT.

La banca estará integrada por Levinao, Basualto, Saldaña, Oyarzún, Gomara, Monsalve y Marcone. Llegó también un chico de San Felipe, lateral volante sin costo para el club 2003, Esteban Antilef y Bastián Martínez de Rangers. A ellos se suma un conocido nuestro: Luis “chiqui” Oyarzo.

LA PREVIA

Diego Vallejos, que realizó un buen partido ante Lautaro de Buin y continúa con la titularidad, dijo: “estamos todos preparados, esperamos realizar un buen partido. Voy con el paraguayo Valiente, nos hemos entendido súper bien, pero esta tarde esta la prueba de fuego”.

Quien debuta en el torneo es Jonathan Valiente :“estamos muy ansiosos por jugar y poniéndome en forma para ser titular. Creo que Vallejos es un buen jugador que me apoya. Esperamos anotar para darle una alegría a los hinchas del Depo”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo