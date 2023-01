Deportes 25-01-2023

Albirrojos realizaron práctica futbolística ante Ñublense en Chillán

- Lograron dos victorias y una derrota

A todas luces fue muy positiva la incursión que realizaron los linarenses que se están preparando para el debut en la Segunda Profesional. Han completado tres semanas de entrenamientos, donde han llegado y se han ido jugadores. Actualmente el trabajo lo realiza con 25 jugadores. Ayer fueron invitados a la práctica futbolística de Ñublense de Chillán, donde consiguieron dos triunfos y una derrota, fueron tres tiempos de 20 minutos cada uno.

El técnico Luis Pérez Franco, realizó un análisis de estos encuentros: “primero agradecer a Jaime García, a la institución Ñublense, por abrirnos sus puertas y acogernos con mucho agrado. Así que feliz de haber podido venir acá. Creo que esta práctica fue muy buena, Ñublense es un cuadro que maneja muy bien los tiempos, la dinámica y la posición de balón. Fue un encuentro muy intenso el primero de los partidos, hay mucho por mejorar, pero esa es la idea, seguir una línea de juego, una metodología y un sistema de juego. En esta oportunidad nos presentamos con un esquema 4-3 -3, fue muy provechosa la mañana todos jugaron 30 minutos. Ellos no juegan a una gran intensidad porque tienen que cuidarse, empezaron el campeonato, estarán en Copa Libertadores, por eso sacan el pie del acelerador, por eso para el plantel es importante, venir y jugar en esta cancha maravillosa. Fue el primer partido para nosotros, hubo cosas muy interesantes, también hay cosas que tenemos que mejorar lo más rápido posible, ponernos a punto en lo físico, táctico y psicológico, para enfrentar la competencia de nuestra categoría que es muy dura. Queda mucho todavía, un mes aproximadamente, y la idea es realizar muchos partidos amistosos para darle carácter y forma.”

“Nuestro objetivo es jugar bien al fútbol, a veces se podrá ganar empatar o perder, pero, tenemos que tener una idea. Mis jugadores deben saber a qué juegan y de a poquito vamos hacerles entender que deben ser obedientes en todo sentido, cuando tenemos o no tenemos el balón, con mucha movilidad para llegar al arco contrario y causar peligro al rival”, expresó.

Por su parte, uno de los goleadores de la jornada, el paraguayo Jonathan Valiente y que anotó uno de los tantos, opinó: “creo que estoy mejorando con mis compañeros, estamos adaptándonos al equipo y esto sirve mucho para llegar en óptimas condiciones al campeonato. Hay un excelente grupo y seguiremos para mejorar los errores”.

Alex Diaz, otra de las caras nuevas que este año defenderá la camiseta albirroja, dijo que “fue un buen entrenamiento, ellos están en otro nivel. Creo que realizamos un buen papel, pudimos empatar y eso nos da la tranquilidad que estamos trabajando bien y contento también por haber marcado”.

En el global se hizo una buena presentación, y lo fundamental es que no se perdió. Una igualdad 3 a 3 con anotaciones para los albirrojos de Jonathan Valiente, Alex Diaz y Matías Gómara.

El próximo apretón fuerte de los albirrojos, será Rangers de Talca en la noche rojinegra el próximo viernes 3 de febrero a las 20:00 horas en el Fiscal de Talca.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo