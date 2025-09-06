Deportes 06-09-2025

Albirrojos realizaron práctica futbolística con los cadetes sub 18 que se preparan para los playoff de la zona sur

- El plantel regresa a las practicás el próximo lunes

La práctica de futbol que se realizo en la jornada de ayer tuvo un aliciente muy importante , puesto que se realizó un trabajo de fútbol con la sub 18 .Independientemente del resultado , esta es la primera vez que de forma mutuamente coordinada el primer equipo se enfrenta a la serie 18 .

Mencionar que esta categoría , este domingo 7, comienza a disputar los playoffs de la zona sur de la Liga de Proyección . El rival será el cuadro de Deportes Peralillo desde las 15:00 horas en el estadio Modelo Población .

El estratega de esta serie Carlos Chacón , dijo que enfrentar al primer equipo “fue una bonita experiencia para los niños . Lo habíamos hablado con Rodrigo acerca de esta posibilidad y se concretó . Los chicos se fueron contentos , disfrutaron del momento ,ahora a la espera del partido de mañana por la Liga en la cual estamos participando .Creo que nos vimos bien y eso nos tiene contentos , tenemos a dos de ellos trabajando con el primer equipo , Benjamín Parra y Lucas Sepúlveda, lo que también motiva al resto. En lo personal agradecer a los profesores del primer equipo que están siempre preocupados del fútbol joven . Los niños saben que es un trabajo a largo plazo y saben que con constancia pueden llegar hacer parte del elenco principal”.

El DT Rodrigo “Kalule” Meléndez dijo que “ esta una gran posibilidad que tienen los niños de enfrentarse al equipo de honor , para nosotros tener también un mayor conocimiento de los muchachos de proyección, así que es positivo terminar este microciclo con fútbol . Estamos buscando variantes para los jugadores que no estarán frente a General Velásquez , para acompañar a Cristian Duma . Ellos tienen muy claro el funcionamiento , porque no estaremos en el banco . Hemos corregido algunos errores que tiene el equipo con algunos movimientos tácticos, y otros de los que no estará es José Molina , pero sabemos que podemos contar en ese puesto con Gustavo Gallardo”.

El plantel estará de regreso el próximo lunes para abocarse por completo al duelo que está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas ente el equipo del General .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

