Deportes 21-05-2025

Albirrojos Recibieron la peor noticia: “Primera Sala del Tribunal de Penalidades confirmó resta de tres puntos a Deportes Linares”

- Dirigencia tiene 5 días hábiles para apelar a esta resolución

Para entender este tema tenemos que remontarnos al duelo en el que Deportes Linares enfrentó a Osorno en el Tucapel Bustamante . En aquella ocasión salió expulsado Bravo , entonces el técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez pone a Fernando Valdivia , que es sub 21 , pero sacó a un sub 25, Benjamín Droguet , entonces se queda media hora sin el tercer sub 25 , hasta el inicio del segundo tiempo en que ingresó Sebastián Peñaloza, que es sub 25 . De a cuerdo a las reglas 2025 de la Segunda División , este año todo el partido debe haber un sub 21 en cancha y al menos 3 sub 25 . El no cumplir con esta norma conducirá a perder el partido por secretaría con un 3 a 0 en contra, o sea, en este caso, los puntos serán para Osorno .

La Primera Sala del Tribunal de Penalidades confirmó la resta de tres puntos al Depo: “ Se sanciona al Club Deportes Linares con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido disputado contra el Club Provincial Osorno , por la sexta fecha del Campeonato de Segunda División , Temporada 2025 , entendiéndose , en consecuencia , que perdió el partido ,otorgándose el triunfo al club Provincial Osorno, por el marcador de 3 goles a 0 . Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina , señores Exequiel Segall , Alejandro Musa, Franco Acchiardo , Santiago Hurtado , Jorge Isbej , Carlos Aravena y Simón Marín .

En nombre y por mandato de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, concurrentes a la vista de la causa , suscribe el Secretario de la misma, Simón Marín , Secretario Primera Sala Tribunal de Disciplina”.

La dirigencia , estamos seguros que apelará a esta resolución, ya sea la SADP o la Corporación . Por lo menos en la tabla de posiciones oficial de la ANFP , Deportes Linares continúa en la punta con Puerto Montt , mientras no se oficialice esta noticia.

En tanto el plantel debería volver a los entrenamientos en esta jornada , aunque deberá esperar aún tres semanas para el partido ante Puerto Montt en el sur del país . Un encuentro clave en las aspiraciones de continuar en los lugares de avanzada del torneo de la segunda profesional .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo