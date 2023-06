Deportes 14-06-2023

Albirrojos regresaron a las prácticas con la mente puesta en la segunda rueda del torneo de Segunda Profesional

- El paraguayo Jonathan Valiente y Esteban Antilef no siguen en el Depo

En una de las canchas interiores del polideportivo de la calle Rengo, Deportes Linares, reanudó sus prácticas, pensando en lo más importante que es “salvar” la categoría en la presente temporada. Hasta el momento tarea que está consiguiendo bajo las órdenes de Eduardo Lobos, quien continúa invicto con la institución.

La no presencia del paragua Jonathan Valiente y Esteban Antilef, marcaron la vuelta a los entrenamientos. El primero de ellos fue de mutuo acuerdo, pero seamos claros poco mostro Valiente, que era extranjero quedó al debe en comparación con otros jugadores que han llegado de tierras guaraníes. Mientras que Antilef, debido a su rendimiento que fue de menos a más, fue llamado por su club de origen San Felipe, para el torneo de la Primera B.

CARAS NUEVAS

Uno de los jugadores que lleva varios días entrenando en el Depo, es Yonathan Suazo, 33 años con 1.79 metros. Su puesto es lateral derecho. Ha vestido en su trayectoria las camisetas de : Huachipato ( 2008) , Deportes Concepción (2009) , Huachipato ( 2010-2011) , Everton (2012) , Huachipato (2013) , Ñublense (2013-2014) , Unión La Calera ( 2014-2016), Naval de Talcahuano( 2016-2017) , Deportes La Serena ( 2017-2018) , Magallanes ( 2019), Deportes Puerto Montt (2020-2021) , Iberia (2021) , Deportes Recoleta (2022) . Claro que por el correo de las brujas también Iberia, tendría interés de contar con sus servicios.

La segunda incorporación es Camilo Pontoni, con 28 años y 1.73 de estatura, mediocampista, lateral volante. En su carrera ha defendido las camisetas de: Huachipato (2014-2018), San Marco de Arica (2018), Magallanes (2019), Iberia (2020-2021) y San Antonio (2022).

Uno de los que también encendió las alarmas ante una posible salida del club es el portero Cristian Fuentes, quien en los últimos partidos ha entregado seguridad y madurez, bajo los tres tubos. Se hacen gestiones para dialogar con Santiago Wanderers, para que pueda seguir vistiendo la camiseta albirroja.

Otros de los que suena para vestir a albirroja, es Cristóbal Parry, que, en las temporadas, pasadas defendiera los colores azulgranas de Iberia, vale decir el técnico Lobos, lo conoce. Su puesto es defensa.

Y finalmente otro de los elementos seria Nicolas Parada, delantero que jugó en Huachipato.

La verdad que existe un hermetismo absoluto por parte de la SAPD, una situación que sin duda complica las comunicaciones, que deben existir siempre, porque todos somos Depo, nos hemos tratado de contactar con todos los entes y nadie tiene idea, una pena que funcione de esta manera la institución linarense solo es de esperar que esto pueda cambiar en los próximos días.

Quienes podrían también emigrar de la institución, son los jugadores José Basualto y Alejandro “conejito” Muñoz, quienes se dice han sido sondeados por Ovalle, donde actualmente está el ex técnico de Deportes Linares, Luis Pérez Franco.

Recordar que la vuelta por los puntos en la Segunda Profesional, de Deportes Linares, es en casa el sábado 8 de julio ante Real San Joaquín, en el inicio de la segunda rueda del campeonato.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo