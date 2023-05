Deportes 16-05-2023

Albirrojos salieron de la zona de descenso tras victoria ante Deportes Concepción

- En un partido muy complicado el gol del triunfo fue obra de Luis Oyarzo

Antes de iniciarse el duelo entre albirrojos y lilas, hubo un minuto de silencio, para recordar a Carla Álvarez Yáñez (QEPD), quien fuera hija del dirigente de Deportes Linares, Carlos Álvarez, y hermana del ex presidente de la institución, Marcos Álvarez.

Lo habíamos dicho en la previa esta semana. El partido frente a Deportes Concepción era clave para respirar un poco más tranquilos en la tabla de posiciones del torneo de la Segunda Profesional, aunque todavía queda mucho paño por cortar. Pero, también se dio un resultado que fue muy positivo para los linarenses, la igualdad en Los Ángeles, entre Iberia y San Antonio Unido. El equipo azulgrana, con el último suspiro logró la paridad. Aunque lo trascendental para el “Depo” es que sale de la zona de descenso.

Un dato, el cuadro del Maule Sur no sumaba de a tres desde la segunda fecha del torneo, vale decir mucho tiempo que no levantaba los brazos al cielo. Un debut, ganador del técnico Eduardo Lobos, en la cancha número uno “Luis Pacheco” del Tucapel Bustamante Lastra”, y entre paréntesis, el “mariscal” Pacheco también estaba en la tribuna y disfrutó del triunfo.

ASÍ LO VIMOS

Fueron apabullantes los primeros minutos de los albirrojos. Recién se iniciaba el compromiso cuando a los 4 minutos, un pase en profundidad de Alex Díaz, dejo solo al “chiqui” Oyarzo, quien con claridad en diagonal con un toque suave ante la salida del portero Diego Matamala, anidaba el balón al fondo de la red, provocando la alegría de la parcialidad linarense.

Claro, que después el equipo se vio ahogado en la salida y siempre trataban de salir jugando, pero erraban en el pase. Al minuto 11, un cabezazo de Lautaro Rigazzi, donde el portero Cristian Fuentes, estuvo fantástico para impedir la igualdad de los “lilas”. Pero, luego sería Diego Oyarzún, con un disparo que tuvo los puños de Matamala. La gente se impacientaba porque había mucha pérdida de balón en el mediocampo, lo que aprovechaba Concepción, para crearse ocasiones.

Avanzaban los minutos y Felipe Escobar, casi anota la segunda conquista para Linares. Pero, la última del primer tiempo fue para Deportes Concepción, donde quedó una vez mas frente al portero Ignacio Pinilla y estuvo fenomenal otra vez Fuentes.

Finalizó el primer tiempo, con la ventaja de los albirrojos, pero muy trabajada y con mucho esfuerzo.

COMPLEMENTO

El técnico Lobos se dio cuenta que había que mover la pizarra y realizó dos cambios en el inicio de la segunda fracción. Al terreno de juego Monsalve y Saldaña, por Marcone y Oyarzún. A los 55, un centro y un cabezo de Felipe Escobar, que anotaba, pero estaba en posición de adelanto. Posteriormente una lesión de Monsalve, lo obligó a salir, ingresando en su reemplazo Gomara. Un Linares, que se vio igual complicado por la presión de Concepción. Lo bueno es que supo aguantar. y es más, en los descuentos Gomara ingresó solo para liquidar, pero no logró concretar el tanto para los albirrojos.

Quedemos con lo importante que fue el triunfo ante Concepción, rival directo que había que vencer y se logró. Sin duda hay muchas cosas por seguir mejorando y eso lo tiene claro el técnico Lobos, que se abrazó con Jaime “pajarito” Valdés, celebrando el primer triunfo de esta nueva administración de la SADP.

REACCIÓN DEL TÉCNICO

Eduardo Lobos, fiel a su estilo y que ahora sí debutaba en la banca albirroja, dijo que “fue difícil este partido, lo más rescatable fue el gol. Después comenzamos a jugar para atrás le dimos posibilidades al rival. En el segundo tiempo equiparamos con más fuerza, a ratos más intensos. Del punto de vista del juego sin duda que tenemos mucho por mejorar, llevamos solo 8 días de trabajo, pero rescato la actitud y la entrega de estos muchachos que tienen la convicción de seguir por buenos caminos que nos permitan salir de esta situación”.

ASISTENTES

El publico controlado que se dio cita en el Tucapel Bustamante Lastra, fue de 879 personas, que dejaron en boletería la suma de $5.795.000

TABLA DE POSICIONES

Luego del empate de Iberia con San Antonio Unido, Deportes Linares por primera vez sale de la zona del descenso, dejando en ese puesto a cuadro de Los Ángeles. Claro que ahora los albirrojos tendrán dos partidos en calidad de visitante, Osorno, el próximo domingo 21 de mayo y luego otro partido clave con Iberia en Los Ángeles.

UBICACIONES

Deportes Limache, 23 puntos; Lautaro, con 20; Trasandino, 17; Melipilla, 15; Osorno, 14; General Velásquez, 13; San Antonio Unido, 13; F. Vial, 12; Valdivia, 12; Deportes Linares, 8; Iberia, 6 y Deportes Concepción, 1.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo