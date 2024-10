Deportes 08-10-2024

Albirrojos salieron de la zona directa del descenso y jugarán su último partido en casa frente al SAU

- La diferencia de goles está a favor de los dirigidos por el “Kalule”

No fue fácil la victoria en Concepción. El Depo terminó con dos expulsiones: Gustavo Merino y Franco Flores .Aunque los linarenses abrieron el marcador tempranamente a los 6 minutos , tras un cabezazo certero del “aniquilador” del área, Felipe Escobar . Cuando todo estaba tranquilo , una salida fuera del área del portero Merino con fuerza en contra del jugador Nicolás Silva, y a los 33 minutos Deportes Linares se queda con uno menos, lo que obligó al técnico realizar una modificación y tuvo que sacar al jugador Fabián González para que ingresara Gustavo Fuentealba, el portero suplente . Con ese guarismo se fueron al descanso .

En el complemento , a los 51 , hubo una tremenda jugada del “chiqui” Oyarzo , que se sacó la marca de cuatro defensas y con un latigazo abajo , nada que hacer el portero del Vial y se facturó el segundo tanto para los linarenses que necesitaban con urgencia sumar los tres puntos . Fue un verdadero golazo, el mejor de la tarde, en el estadio Ester Roa Rebolledo .

A los 62 minutos llegó el descuento , tras el centro de Antonio Ramírez, y Ángel Gillard le gana a los defensas y con toque fuerte ante la salida del Fuentealba anotó el descuento para los aurinegros. Luego, los linarenses se quedan con 9 jugadores en una tontera de Franco Flores , en una falta innecesaria , en los descuentos del match .

Afortunadamente los albirrojos salieron airosos , pero sufriendo en este partido que era clave . Con este resultado Deportes Linares salió temporalmente de la zona directa del descenso por diferencia de goles . Está junto a Concón National , con 26 puntos ( -7) , Trasandino , 26 ( -15) ; Deportes Linares , 26 , ( -3) .

Los del Maule Sur disputarán su último encuentro en casa , porque hay que recordar que se despiden del torneo en calidad de visitante ante Trasandino .

REACCIONES

El técnico de Linares , Rodrigo “Kalule” Meléndez , destacó que gracias a este triunfo el equipo salió de la zona de descenso directa: “ sufrimos bastante , pero el fútbol es así .Nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que venía con muchas complicaciones , pero que, en la cancha se jugaba su opción de ganar. Pudimos habar mantenido la tranquilidad , pero las expulsiones te condicionan el partido , incluso con uno menos logramos aumentar en el marcador . Después nos hacen el descuento y se nos vinieron encima . Logramos cerrarlo de buena manera porque fuimos los que generamos fútbol y justos vencedores . Nunca imaginamos estar peleando por no descender , este plantel se conformó para estar disputando el ascenso , pero el fútbol tiene estas cosas , nada te garantiza nada . Hicimos una gran Copa Chile , después siento que hubo partidos en los que merecíamos mas , luego una laguna en la cual no sumamos”.

En tanto, el mejor defensa del encuentro que fue Flavio Rojas, opinó: “ feliz porque se pudo ganar un partido sumamente complicado . Sabíamos que el Vial venia en una situación difícil , pero se entregaron por completo para cambiar el resultado . Son tres puntos de oro que nos dan oxígeno , para seguir disputando la opción de la permanencia , todavía nos quedan dos finales y tenemos que ganarlas”.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo