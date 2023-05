Deportes 30-05-2023

Albirrojos se abrazaron en Los Ángeles luego de vencer a Iberia por 3 a 2

- Se alejaron siete puntos del penúltimo lugar y lograron primer triunfo de visita

Fue una jornada gélida en el municipal de Los Ángeles. Fue la bandita del Depo que puso el ritmo en la cancha a pesar de estar en desventaja a los 9 minutos tras un cabezazo de Sebastián Contreras, quien colocaba la apertura en el marcador. Pero, Linares no estaba para sorpresas ingratas, fue así que cuando se cumplían los 25 minutos, un centro de Campillay, fue conectado en forma brillante por la cabeza de José Molina, y la pelotita lentamente se fue alejando del portero Fernando Abarzúa e ingresando al fondo de la red, decretando la igualdad que a esas alturas se justificaba. Linares, estaba jugando su mejor partido, y un balón en profundidad para Bayrón Saavedra, quien ingresando al área es derribado y el juez Felipe González decretó la pena máxima desde los doce pasos. Felipe Escobar, se tenia tanta confianza que habló con Alex Díaz, que era el candidato para los penales y no hubo problemas. Entonces, con esa convicción, Escobar con un disparo potente al medio, apuntó el 2 a 1 en el minuto sagrado 33 del primer tiempo.

Luego vendría un remate de Nicolás Villar, que tuvo una excelente contención del portero Cristian Fuentes, en Deportes Linares. Fue Campillay, quien ingresó en el área sacó un remate que manoteó el portero de los azulgrana. Con la ventaja transitoria de los linarenses se fueron al descanso.

Complemento

En los primeros minutos del segundo tiempo, Escobar, casi anota el tercero. Situación similar tuvo Díaz y nuevamente Escobar. Después vendría el golazo de la noche, un lanzamiento de esquina que ejecutó Alex Díaz y la pelota besó la red, metiéndose en un Angulo, para anotar el 3 a1 en un tremendo partido con un hermoso gol olímpico.

Claro que Iberia no se quedó ahí y comenzó a buscar por todos lados. Mauricio Godoy, vio adelantado al portero Cristian Fuentes, pero el portero linarense tapó en forma magistral, ahogando el grito de gol de la parcialidad de Los Ángeles. Pero, llegaría el descuento a los 97 minutos de Cristóbal Diaz, a través de un cabezazo que logró el descuento final para los azulgranas.

Los linarenses que acompañaron en masa al equipo del Depo, disfrutaron de un triunfazo que los alejó 7 puntos del penúltimo lugar en un duelo que fue clave para comenzar a despegar de la zona roja. El próximo rival de los albirrojos será este sábado a las 15:00 horas ante Deportes Rengo, que viene de golear 5 a 0 a Deportes Concepción.

REACCIONES

Fue precisamente el autor del gol olímpico Alex Díaz, quien expresó: “Iberia, era un rival complicado, se hacen respetar en casa. Nosotros después de algunos minutos pudimos manejar el juego. Feliz de haber marcado y llevarnos los tres puntos. No había tenido un buen comienzo de campeonato, pero tenía Fe, que las cosas cambiarían, la idea es seguir sumando porque no nos merecemos estar en esta posición”.

Otro de los goleadores fue Felipe Escobar “este es el camino para salir de esta posición. En lo personal tenia confianza de ejecutar el penal. Tenemos que seguir trabajando, porque este grupo esta unido mas que nunca y seguiremos avanzando en la tabla. Ahora jugamos en casa y esperamos que el público nos acompañe este sábado desde las 15:00 horas frente a Deportes Rengo “.

Deportes Linares sumó su primer triunfo en calidad de visitante y le marcó la primera derrota a Iberia, en su feudo.

RESULTADOS

La penúltima fecha de la primera rueda, tuvo los siguientes resultados: Melipilla 0 – General Velásquez 1; Rengo 5 – Concepción; Real San Joaquín 1 – Valdivia 0; Trasandino 1 – Lautaro 1; Iberia 2 – Linares 3; F. Vial 0 – Limache 1 y Osorno 0 - San Antonio Unido 1.

TABLA DE POSICIONES

Continúa Limache, con 29 unidades como líder de la competencia; San Antonio 22; Lautaro de Buin, 21; Real San Joaquín 19; Trasandino, 18; Rengo y Melipilla, 16; F. Vial y Osorno, 15; General Velásquez, 13; Linares y Valdivia, 12; Deportes Iberia, 5 y el colista Concepción, con 4.

PRÓXIMA FECHA

La última fecha de la primera rueda se jugará desde este viernes con el duelo entre Limache y Trasandino a las 20:00 horas. En tanto que el día sábado abrirá la jornada hasta el momento Deportes Linares con Deportes Rengo, a las 15:00 horas; a las 15:30, Valdivia con Iberia; a las 16:00, San Antonio con F. Vial; a las 17:00 horas, Lautaro de Buin con Osorno. Y cerraran la última fecha el domingo los equipos de General Velásquez, con Real San Joaquín, a las 15:00 horas, y las 15:30 Deportes Concepción con Melipilla.

Luego habrá un receso de un mes aproximadamente para retornar con la segunda rueda el 9 de julio. En esa oportunidad, también Deportes Linares jugará de local ante Limache.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo