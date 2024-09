Deportes 10-09-2024

Albirrojos se aferran a la calculadora y a un milagro para seguir con vida en el profesionalismo

- El sábado se enfrentan a Provincial Osorno desde las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra

Lo que pasó en el estadio Diaguitas de la ciudad de Ovalle , no tiene explicación. A los 7 minutos estaba en ventaja con gol de Luis “chiqui” Oyarzo . Con ese guarismo se fueron al descanso . Es más, una ocasión clave en el partido fue a los 72 minutos, penal que desperdició Sebastián Zúñiga, que había perdido otros dos penales , frente a Melipilla y Lautaro . O sea, este fue el tercero y que traería consecuencias porque fue un envión anímico para Provincial Ovalle , que a pesar de haber estado con uno menos si las ingenió para dar vuelta el partido .

La igualdad llegó tras un centro de Benjamín Cortés , y Luis Silva aprovecha la licencia de la defensa , apuntando a los 74 , la alegría para los ovallinos . Pero , quedaba una falla más de la defensa y a los 79 minutos Benjamín Cortés se encargó de arruinarle la tarde a los albirrojos que masticaron la sexta derrota consecutiva y los deja súper complicados. Increíble que, en 5 minutos , se pierde un partido que lo tenía en sus bolsillos , algo inexplicable. Aquí no pasa solo por lo futbolístico , también lo psicológico que está afectando demasiado el accionar de los jugadores del Depo .

Otro tema que llamó la atención es por qué a Cristian Latorre , el técnico lo pone en la ofensiva , algo anda mal, que no deja pensar ni siquiera al “Kalule” . Una derrota que dolió sin duda ,por la forma en que se dio el encuentro , donde Linares no supo mantener el resultado y eso que realizó un buen partido en el primer tiempo con Forttes y Escobar . Lo inentendible es por qué el técnico sacó a estos jugadores que estaban haciendo una tarea fantástica para contener los ataques del equipo del Limarí .

Un Linares que se desesperó y no tuvo una idea clara , yal final terminaron regalando el compromiso . Definitivamente los cambios del estratega no dieron resultados , un técnico que lamentablemente está nublado . El equipo no levantó cabeza y termina cediendo un partido clave.

Ya comenzamos a sacar la calculadora , lo único que nos queda . Porque el “salvador” Don Tuca , ya no está con nosotros .

DECLARACIONES

Cada vez , utilizando un término de fiestas patrias , nos está quedando menos hilo en la carretilla . El técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez , pasó de la gloria del torneo de copa Chile al otro extremo , donde la hinchada ya se aburrió y de paso escribieron consignas, en el portón de acceso por el sector sur , con la frase “Jueguen como Cobran” , a buen entendedor pocas palabras .

Pero cual fue la reacción del “Kalule” , tras la sexta caída al hilo de los linarenses: “lo habíamos conversado en la semana , teníamos la necesidad de rescatar un buen resultado , siento que se hizo un partido como para hacerlo , estando en ventaja y cuidando el gol . Desperdiciamos un penal que terminó por descontrolar a nuestro equipo y después fue otro partido . El fútbol es de momento y cuando tú no aprovechas las ocasiones te liquidan . Creo que esto es inexplicable , cometimos errores que una vez más nos terminan pasando la cuenta”.

Una vez terminado el encuentro , algunos pedían , por las redes sociales , la salida del “Kalule” , de la banca albirroja porque ya perdieron la paciencia , faltando 4 partidos para cerrar el campeonato .

LO QUE RESTA

El equipo de Fernández Vial selló su descenso el pasado fin de semana a raíz de la victoria de Concón National. A los albirrojos les quedan cuatro fechas para el término del campeonato: Osorno, en el Tucapel Bustamante Lastra ; luego Fernández Vial , ya descendido a Tercera División ; San Antonio Unido , el Depo de local y finaliza en calidad de visitante ante Trasandino de Los Andes .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo