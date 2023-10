Deportes 07-10-2023

Albirrojos se despiden de su hinchada con la necesidad imperiosa de ganar a Iberia

Partido se juega este mediodía

Con un horario poco habitual, por lo menos para Deportes Linares.



Los hinchas han criticado la hora para este match, que se disputará desde el mediodía y donde los albirrojos, tienen la necesidad imperiosa de quedarse con los tres puntos que les permita mantener intactas las posibilidades de una posible definición con Rengo el próximo fin de semana. Y lo otro esperar algunos resultados que se puedan dar a favor de los dirigidos por Eduardo Lobos.

Comenzando la tarde medirán fuerzas con Iberia, equipo que matemáticamente esta descendido, aunque espera un milagro de resta de puntos de algunas instituciones que no han cumplido con las medidas entregadas por la ANFP.

Para responder a quienes criticaron el horario del encuentro de este mediodía, sólo señalar que actualmente Iberia estaba concentrado en Santiago, por parte del nuevo dueño, por eso se quiere sacar por decirlo de esa manera ventaja deportiva por lo que significa el viaje desde la capital, ya que el cuadro debe estar dos horas antes de iniciar el partido en el Tucapel Bustamante Lastra.



La Previa



Pero, como estuvo marcado en ambiente en la antesala del partido con Iberia. El goleador Felipe Escobar “ha sido una exigente semana, es otra final y tenemos que ganarla. Creo este partido es fundamental para las aspiraciones que tenemos de quedarnos en la categoría. Hemos tenido un repunte que ha sido muy positivo por eso esta tarde tenemos que ganar o ganar y despedirnos de la hinchada en nuestra casa. En lo personal muy contento en esta ciudad al igual que mi familia”.

En tanto el lateral Nicolas Barrios “estamos enfocados, esta será otra final. Sabemos que tenemos que entrar a ganar desde el primer minuto. Hay una excelente motivación, tenemos un buen equipo de compañeros que saben que este duelo tenemos que ganarlo”.

Por su parte el técnico Eduardo Lobos, dijo que “hemos entendido muy bien en la situación que estamos, esas seis derrotas consecutivas, creo que, con excepción del partido ante Trasandino, siento que fuimos dominadores en todos y nos concretaron por nuestros propios errores. Los jugadores han comprendido cuando es el momento donde tu puedes atacar y estar concentrados cuando no tenemos el balón. Soy un convencido que el merito de tener la posibilidad de mantener la categoría es de los jugadores”.

Dato Heraldo

Dos han sido las veces que le ha dirigido el juez Francisco Soriano a Deportes Linares. Una derrota en el partido jugado en el Tucapel Bustamante Lastra, ante Melipilla y un empate en Concepción, ante el cuadro lila. No ha ganado el elenco linarense con arbitraje de Soriano. Es de esperar que la tercera sea la vencida.

La Penúltima Fecha

Sábado

D. Linares – Iberia 12 :00 horas

Valdivia - Real San Joaquín 15:00 horas

San Antonio – Osorno 16:00 horas

Domingo

Limache – F. Vial 12:00 horas

Lautaro – Trasandino 12:00 horas

Velásquez – Melipilla 16:00 horas

Lunes

Concepción – Rengo 15:00 horas



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo