Deportes 15-08-2023

Albirrojos siguen hundiéndose en la tabla de posiciones luego de sumar la cuarta derrota consecutiva

- Bajas en el rendimiento colectivo e individual

Sin encontrar la luz que les permita salir de la oscuridad. Es la realidad que vive Deportes Linares, luego de sufrir la cuarta derrota en línea en Los Andes. Un equipo que bajó su rendimiento y al que se le olvidó el juego que mostraron cuando estuvieron siete fechas invictos.

El cuadro del “Condor” se adelantó en el marcador desde los 12 pasos, con anotación del argentino Federico Cezar, cuando se cumplían los 20 minutos, y Trasandino encontraba premio gracias a sus permanentes llegadas al arco del portero Celso Castillo. Los albirrojos no tuvieron más de tres ocasiones jugando irreconocibles y el resto de la primera etapa fue para los locales.

En el complemento, los dirigidos por Eduardo Lobos lograron crearse ocasiones que no fueron convertidas, en gran medida gracias al dueño del pórtico de los verdes, José Luis Gamonal.

La cuarta caída consecutiva de los linarenses, que no pueden encontrar la llave para salir de esta incómoda posición que los mantiene a 4 puntos de General Velásquez y 5 de Concepción. Continúan penúltimos con 15 puntos y el partido con Velásquez, asoma como clave para salir del pozo, partido que se disputará el 26 de agosto y muy probable con nuevo horario.

REACCIONES

El técnico Eduardo Lobos, fue muy crítico en su análisis: “la verdad es que estoy decepcionado, lo que hicimos en el primer tiempo, sin actitud, intención, no entender el momento en que nos encontramos. Hoy retrocedimos en todas las facetas del juego y eso es preocupante. Es el partido más bajo, estoy muy preocupado, hubo rendimientos bajos en lo individual y colectivo. Estamos en una situación más compleja donde cuesta salir, la cabeza es fundamental, aparecen los miedos, el no querer ir adelante. Soy el principal responsable, seguiré buscando como le damos vuelta a esto. No tenemos capacidad de reacción. No tenemos tiempo de lamentarnos, hay que buscar la fórmula para el cambio, espero que esta semana donde no jugamos, junto al psicólogo deportivo que se integra, podamos solucionar estos inconvenientes. Nos quedan 7 fechas para lograr el objetivo de permanecer en esta categoría, que ha sido el principal objetivo, esto es para valientes y vamos a ir con todo, volver a la esencia de poder luchar hasta el final, sacrificarse en cada partido”.

En tanto el jugador Michel Quezada, dijo que “es doloroso el momento, de nuevo aparecieron las falencias. Con poco nos hacen mucho, no queda más que pensar en lo que viene. Hay que trabajar el doble, tuve una oportunidad desde fuera del área y el portero la sacó”.

Alex Díaz: “nos duele esta derrota, no plasmamos lo que nos pide el profesor. Creo que ya tenemos que entrar a ganar, tenemos todo. Tenemos que seguir mejorando, concretar las ocasiones que se nos presentan en el partido. Frente a Velásquez, será un duelo clave para despegar de esta incómoda posición”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo