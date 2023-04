Deportes 18-04-2023

Albirrojos sumaron amargo empate ante el líder Trasandino

- Poder de finiquitación quedo al debe en varios pasajes del partido

Tenemos la sensación que nadie abandonó el polideportivo de la calle Rengo defraudado por el rendimiento de los linarenses. Al contrario, jugaron un partido casi perfecto. Hicieron ver muy mal a unos de los punteros del torneo de la Segunda Profesional. Si repasamos las oportunidades que tuvieron frente al pórtico de Trasandino, fueron mucho más que las que tuvo el equipo del Cóndor. Lo único malo es que Linares no aprende de los errores. En una jugada en la cual perdió el balón, un rebote y apareció Aldrix Jara, que puso la igualdad para Trasandino a los 34 minutos del segundo tiempo, antes Linares estaba en ventaja con anotación de Daniel Saldaña a los 24, también en el complemento

ASÍ LO VIMOS

A los 3 minutos, fue Linares el que avisó a través de un potente remate que fue despejado de la línea. Dos minutos mas tarde el paraguayo no supo finiquitar luego de haber dejado en el piso al portero Claudio Santis. Recién a los 10, la primera opción de Simón Arias. Luego vendrían otras dos ocasiones del paragua. Monsalve, que realizo un excelente partido, sólo en la segunda etapa pidió el cambio ya que estaba muy extenuado. Un 0 a 0 con gusto a poco sobre todo porque fue Linares, el protagonista.

APARECIERON LOS GOLES

A los 12, el cambio en Deportes Linares, abandonó muy cansado por el esfuerzo realizado Cristian Monsalve, ingresando Alex Diaz. A los 21, nuevamente el técnico Luis Pérez Franco, mueve sus piezas ingresando Felipe Escobar y Diego Oyarzún, por Michel Quezada y Kevin Campillay. A los 24, llegarían la alegría para los albirrojos, luego de un centro de Valiente, un despeje a medias y apareció Daniel Saldaña ´para darle con todo al balón y anidar la redondita al fondo de la red. Claro que sólo 11 minutos duró la felicidad, una falla en la defensa, permitió que Adrix Jara, finiquitara la igualdad para los verdes. Fue sin duda un balde agua fría y no pudo recuperarse. Hubo problemas de cansancio en los jugadores Alejandro “conejito” Muñoz, que sufrió una lesión, y Jonathan Valiente, que terminó “reventado” y no quiso dar declaraciones al término del partido , quizás porque también hizo un mea culpa de todos los goles que se perdió frente al arco donde en varias ocasiones quedo solo frente al pórtico y le falto claridad para marcar .

RESULTADOS

Deportes Concepción 1- San Antonio Unido 2; Melipilla 2 – Real San Joaquín 1; Valdivia 1 – Lautaro 0; Linares 1 -Trasandino 1; Rengo 2 – Osorno 0; Iberia 1 – Limache 1; F. Vial 2 – G. Velásquez 0 .

TABLA DE POSICIONES

Continúan liderando la tabla de posiciones Limache y Trasandino con 14 puntos; Lautaro, 12; Real San Joaquín, 10 ; Osorno , 9 ; Melipilla y Valdivia 8 ; F.Vial , G.Velasquez , Rengo y San Antonio 7 ; Iberia y Linares 4 ; Deportes Concepción 1 .

PRÓXIMA FECHA

G. Velásquez – Linares

Melipilla – Iberia

Sau – Rengo

Lautaro – Limache

Osorno – Real San Joaquín

Concepción - Valdivia

Trasandino – F. Vial

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): Cristian Fuentes, Nicolás Barrios, Cristian Latorre, Héctor Muñoz, Alexander Pastene, Daniel Saldaña, Luis Oyarzo, Michel Quezada, Kevin Campillay, Cristian Monsalve, Jonathan Valiente. DT: Luis Pérez Franco.

Trasandino (1): Claudio Santis, Jaison Millares, Manuel Olea, Bastián Solano, Daniel Piña, Jorge Araya, Ed Verhoeven, Simón Arias, Adrix Jara, Luis Salazar, José Arancibia. DT: César Bravo

Juez: Juan Comas

Goles: Saldaña (D. Linares) y Jara (Trasandino)

Público: 718

Recaudación: 3.581.000



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo