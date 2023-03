Deportes 16-03-2023

Albirrojos suspendieron partido ante Constitución y ahora solo piensan en Valdivia

- La presidencia continua acéfala hasta que haya elecciones

Algo pasa en Deportes Linares, y esta crítica es con altura de miras. Queremos pensar que quienes realizaron la conferencia de prensa para invitar al partido amistoso que se iba a disputar ante el equipo maucho de Constitución, no tenían conocimientos que de que faltaba la autorización, claro que era un gran detalle porque sin esa aprobación no había partido. O mejor dicho había partido, pero sin público y el objetivo era todo lo contrario, reunir fondos para las alicaídas arcas albirrojas. Al final optaron los dirigentes por bajar el partido, por segunda vez.

Ese mismo día fue la anunciada renuncia del presidente David Avendaño, que todavía no queda claro, por qué pasó, porque para esa determinación tan abrupta algo tiene que haber sucedido, porque se supo que Avendaño también daría un paso al costado en la conformación de SADP.

En la última reunión de dirigentes realizada esta semana no llegaron a un entendimiento para ver quien asumiría temporalmente la presidencia que esta acéfala. Todos sabemos que para postularse hay que cumplir con ciertos requisitos, el más importante ser socio y tener más de un año de antigüedad y leer muy bien lo que dicen los estatutos. El 24 es una fecha clave para la conformación oficial de la SADP.

Ahora todo debe ser informado a la ANFP, hasta los partidos amistosos, y cumplir con autorización de la Delegación Provincial, para cada partido. Por lo menos para este partido no debería haber inconvenientes, aunque este viernes nuevamente habría presencia del Plan Estadio Segur, para ver en terreno los avances de los trabajos que están pendientes.

Es muy probable que el partido amistoso que se suspendió se pueda reprogramar la próxima semana.

INGRESO AL ESTADIO

Otro de los temas que preocupan a los dirigentes es el relacionado con el ingreso del público al estadio. Ahora se deben cumplir normas que son básicas y que ya le costaron al cuadro albirrojo un “tirón” de orejas. La primera de ellas es la Cédula de Identidad vigente o documento que entregue el Registro Civil de Cédula de Identidad en trámite.

La entrada debe ser válidamente emitida por un proveedor oficial y se prohíbe el ingreso con botellas de toda índole o latas de bebidas. Habrá un exhaustivo control al ingreso del estadio , tal cual como sucedió la vez pasada . Tenemos que acostumbrarnos y cambiar el chip en el que estamos lo más cerca del profesionalismo.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

En las últimas horas se conocieron los castigos para los tres jugadores que fueron expulsados en el duelo ante Fernández Vial. El paraguayo Jonathan Valiente, que no tuvo un buen debut, fue sancionado con dos partidos de suspensión. En tanto que Alex Díaz y Martín Genskowski, se perderán solo este encuentro ante Deportes Valdivia, que está programado para este sábado a las 18:00 horas, en el polideportivo de la calle Rengo.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo.