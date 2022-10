Deportes 18-10-2022

Albirrojos tras la igualdad ante Osorno bajaron al segundo lugar, pero siguen en zona de ascenso

Ahora son tres líderes que buscan los dos cupos para al profesionalismo

Una nueva polémica vivió Deportes Linares, cuando el jugador Cristian Monsalve, anotaba un gol para el “Depo”, y que fue lamentablemente anulado por el juez, por una posible falta del delantero linarense. El propio jugador dijo que “yo en ningún momento lo empujé, solo le metí el cuerpo, creo que fue un gol legítimo. Creo que, en el primer tiempo ellos tuvieron posibilidades, pero el segundo fue todo de nosotros. Bueno, el futbol a veces te da alegrías y hoy no pudimos, debemos seguir aprendiendo de los errores. Ahora tenemos que salir a buscar los tres puntos ante Rengo, desde el primer minuto”.

Quien se retiró triste de Osorno, fue Carlos Svec: “queríamos darle un triunfo a la hinchada que nos acompañó, muchas ansias de querer ganar, pero no se dan los resultados. Por eso tenemos que trabajar para conseguir los puntos ante Rengo, el sábado. En la retina quedarán dos jugadas puntuales, una mano cuando remato al arco y la segunda cuando Monsalve anotó el gol que fue anulado, un poco triste porque no logramos sumar de tres “.

El capitán Ítalo Müller, dijo que “fue un partido muy complicado, con un rival que venía de tres victorias, La pelota no quiso entrar ,algo nos falta, pero lo bueno es que no nos han convertido. Quedamos con un gusto amargo porque estuvimos tan cerca de haber logrado la victoria. Vamos a trabajar más duro para que los puntos se queden en casa”.

Terry Muñoz, aseveró que “fue un duelo muy difícil, el primer tiempo estuvo para ambos lados, nos vamos con un sabor amargo por el empate. Necesitamos ganar y para eso hay que trabajar con mucha humildad y respeto a todos los equipos”.

RESUMEN

Si hacemos el análisis, Linares ha tenido la suerte del puntero. Sigue invicto, no ha perdido, está en la zona de ascenso, pero este sábado puede ser un partido clave, para que vuelvan los abrazos al polideportivo de la calle Rengo, tras cuatro fechas sin poder ganar. En el fútbol hay que tener un “cachito” de suerte, porque Unión Compañías, que era el equipo que tenía la posibilidad de quedar solo como líder de la liguilla, no pudo sumar y cayó nada menos que ante el colista Rengo, que será nuestro rival el próximo sábado a contar de las 18:00 horas. Un dato no menor: Deportes Linares no le ha ganado al equipo oro y cielo este año. Ahora, el empate conseguido en Osorno, fue positivo, pero debe transformarse en triunfo ante Rengo.

El que no desperdició la ocasión de meterse nuevamente en la pelea fue Provincial Ovalle, que ganó en casa y ahora está como líder en la tabla por diferencia de goles, al igual que Colina, que viajó al sur y se trajo los tres puntos que le permiten estar en la tercera posición en la liguilla del ascenso.

RESULTADOS

Provincial Ovalle 1 – M. Santiago 0

Rengo 2 – U. Compañias 1

Osorno 0 - Linares 0

Ranco 0 – Colina 1

TABLA DE POSICIONES

Tres son actualmente los equipos que mandan en la liguilla de ascenso: Provincial Ovalle, Deportes Linares y Colina con 14; Unión Compañias, 13; Osorno, 10; Provincial Ranco y Municipal Santiago, 8; Rengo, 7.

PRÓXIMA FECHA

Provincial Ranco – Provincial Ovalle

Colina - Osorno

Linares - Rengo

Unión Compañias - M. Santiago.

EL CAMINO PARA LEVANTAR LA COPA

Quedan 6 partidos, 18 puntos en disputa. De los cuales el Depo jugará tres de local y tres de visita. Claro que, en esta recta final, Deportes Linares tendrá dos partidos seguidos como forastero. El siguiente es el periplo que deberán cumplir los albirrojos para celebrar el ascenso:

Fecha 9 Linares – Rengo

Fecha 10 Santiago – Linares

Fecha 11 Linares – U. Compañias

Fecha 12 P. Ovalle - Linares

Fecha 13 Colina – Linares

Fecha 14 Linares – Ranco.

Las entradas para el partido de este sábado a las 18:00 horas , ante Rengo , ya están a la venta y se espera un masivo respaldo de la hinchada en las gradas del Tucapel Bustamante Lastra .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo