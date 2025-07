Deportes 29-07-2025

Albirrojos vencieron a Real San Joaquín y quedaron a un punto de los líderes de la Liga de Segunda

- Este sábado, cuando juegue de local, se espera un aforo de 2 mil personas

Es un verdadero campañón el de los albirrojos . Sin duda que impensado , un elenco que se conoció en los camarines del municipal de La Pintana , pero que ha demostrado en la cancha por qué está a la caza de los líderes . Jugadores jóvenes, la mayoría con hambre de triunfos, luchando por el objetivo de subir al verdadero fútbol profesional que es la Primera B.

Tuvimos la oportunidad de ver el partido que se disputó en el municipal de Rengo, donde el cuadro de Real San Joaquín fue muy complicado y al principio no dejaba jugar, siendo protagonista en gran parte del primer tiempo, aunque los linarenses , supieron trabajar muy bien en el primer acto . Un Linares que estuvo incómodo , por la cancha y por el rival que buscaba incesantemente el arco de Celso Castillo . Las mejores ocasiones fueron para los albirrojos a través de Joaquín Aros y Christian Duma .

El equipo que saltó a la cancha paupérrima del estadio municipal de Rengo , fue con : Celso Castillo , David Tati, Joaquín Aros , Flavio Rojas , Diego Pereira , Bastián Bravo , Bryan Figueroa , José Molina , Benjamín Droguett , William Gama y Christian Duma .

COMPLEMENTO

En el segundo tiempo hubo otra actitud en los del Maule Sur . Fueron protagonistas en una jugada que fue muy confusa, donde Muñoz le da una caricia a José Molina y lo derriba en el área chica, y el juez sancionó el penal para los linarenses . Frente al balón Christian Duma , quien ejecutó y contuvo a medias el portero Elías Hartard, en el rebote insiste Duma y la pelotita a besar la red . En esa jugada fue expulsado Israel Muñoz por reclamar, a los 15 minutos del segundo tiempo .

Lo único lamentable fue la lesión muscular del máximo artillero , Duma , en el minuto 43 , un tirón que no lo dejó continuar . Tuvo que abandonar, ingresando Hugo Toro. Lo mejor de todo es que se sumaron tres puntos importantes que dejaron a los albirrojos a un punto de los líderes que son Puerto Montt y Provincial Ovalle .

DT

El técnico , Rodrigo “kalule” Meléndez , dijo que “ lo importante es que se ganó, a veces cuando no se puede jugar tan bien , como este equipo acostumbra, hay que poner la otra parte . Creo que la concentración fue notable . Al frente tuvimos a un Real San Joaquín con más ímpetu , pelotazos largos , tratando de meter la pelota al área , tuvimos aproximaciones, no sé si ocasiones , pero nuestros muchachos estuvieron a la altura , muy concentrados y el triunfo nos dio una gran alegría . Creo que lo mejor fue el segundo tiempo , donde tuvimos otras oportunidades claras para no haber sufrido tanto . Jugar bonito es una virtud al igual que defender . Vamos a esperar los exámenes de Christian Duma , ojalá que no sea nada grave y pueda estar el sábado. La verdad es que estamos ilusionados, pero tenemos que ir partido a partido con mucha humildad , primero hay que pensar en Concón y después revisaremos los rivales que vienen”.

TABLA DE POSICIONES

Con los resultados que se registraron el pasado fin de semana la tabla de posiciones, quedó de la siguiente manera :

Puerto Montt y Provincial Ovalle , con 26 puntos ; Deportes Linares , 25 ; Provincial Osorno , 23 ; Melipilla , 22 ; Concón National , 20 ; San Antonio Unido y Brujas de Salamanca , 18 ; Trasandino , 16 ; General Velásquez , 15 ; Deportes Rengo, 14 ; Santiago City , 12, y Real San Joaquín 9 .

PRÓXIMA FECHA

Sábado 2 de agosto : 12:30 horas , Ovalle con San Antonio Unido ; 15:00 horas , Puerto Montt con Real San Joaquín ; 17:30 horas , Deportes Linares con Concón National . Domingo : 12:30 horas , Melipilla con Rengo ; 15:00 horas , General Velásquez con Santiago City y 17:30 Trasandino con Osorno .

Se espera un aforo de 2 mil personas para este sábado desde las 17:30 horas en la fortaleza del polideportivo de la calle Rengo .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo