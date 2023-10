Deportes 03-10-2023

Albirrojos vencieron por la mínima a Provincial Osorno y siguen luchando para no descender

- Se dieron todos los resultados y ahora deberán enfrentar al descendido Iberia

Deportes Linares sabía que desde el primer minuto tenia que atacar. Claro que en la cancha una vez más estaba muy solitario Diego Vallejos. Pero, su entrega fue encomiable, para que hablar del “siete” pulmones Felipe Escobar, que no se cansa nunca y siempre causando problemas a los defensas.

La primera ocasión para la visita llegó a través de un centro que fue despejado por la defensa albirroja a medias y apareció para darle con toda la potencia el jugador de Osorno Leonardo Uribe, cuyo disparo despejó la defensa para enviar el balón al tiro de esquina.

Los albirrojos respondieron inmediatamente con dos llegadas de Kevin Campillay, con remató con toda la fuerza y lo propio hizo Alex Díaz, quien hizo reaccionar el portero osornino Kevin Catalán.

Aunque hubo emoción en ambos pórticos, se fueron al descanso con la igualdad en blanco.

En el complemento llegaría el gol de la victoria para los albirrojos , en un tiro de esquina que ejecutó Alex Díaz , y que tuvo la aparición fantasmal de Christian Latorre para meter la cabeza y la pelota que se anidó en el fondo de la red a los 7 minutos , entre palo y arquero , un golazo que hizo pararse de sus asientos a los más de mil personas que llegaron para apoyar al Depo , en una tarde que fue primaveral, en todo sentido.

Luego vendría un pase de Alex Díaz, al centro y de taquito casi la emboca Felipe Escobar, fue despejado por un defensa que alcanzó a meter la pierna. El goleador de Osorno, Diego Bielkiewicz, quedó solo frente al portero en el arco norte y no le pudo dar dirección.

Destacar el impecable trabajo que desarrolló el portero Celso Castillo, que mantuvo nuevamente el arco en cero de los linarenses.

Una victoria muy complicada, con dientes apretados, pero que fue muy valiosa para mantener la ilusión de la permanencia en la Segunda Profesional. Un dato no menor: se dieron todos los resultados y Linares quedó a un punto de Real San Joaquín y este fin de semana jugará nuevamente de local ante el descendido Iberia de Los Ángeles.

REACCIONES

El goleador del encuentro, Christian Latorre dijo que “fue muy importante el gol, seguimos con la ilusión para seguir luchando hasta el final y mantener la categoría que es nuestro objetivo”.

Alex Díaz, quien ejecutó el tiro de esquina: “fue un triunfo muy sufrido, como todos los partidos que vendrán. Muy trabado no nos sentimos cómodos, pero una victoria que sirve para seguir con la esperanza de mantener la categoría. Creo que todos mis compañeros están rindiendo al máximo, para lograr los puntos”.

Tanta fue la alegría tras el triunfo ante Osorno, que hasta dialogó con los medios Jaime “pajarito” Valdés: “creo que hicimos un buen partido, que se plasmó con el gol en el complemento. Al final creo que fuimos unos justos vencedores y tenemos la confianza e ilusión que lograremos mantener la categoría. Ahora tenemos una nueva final frente a Iberia, por eso hacemos el llamado a nuestra hinchada para que nos acompañen”.

LO QUE VIENE

Queda un cupo para Tercera División, vale decir un acompañante de Iberia. Entre los equipos de Concepción, que tiene 28; Deportes Valdivia ,27; General Velásquez, 25; Deportes Rengo, 24; Real San Joaquín, 23; Deportes Linares, 22, debería salir el candidato para que acompañe a Iberia.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo