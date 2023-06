Deportes 24-06-2023

Albirrojos volverán al césped del Tucapel Bustamante el sábado 8 de julio frente a Real San Joaquín

Técnico Lobos analizó amistoso con Ñublense

Ya está lista la fecha para el comienzo de la segunda rueda del Campeonato de la Segunda Profesional. Deportes Linares, deberá enfrentarse a Real San Joaquín el próximo sábado 8 de julio desde las 15:00 horas en la cancha número uno Luis Pacheco.

Durante la semana el plantel viajó a Chillán, para enfrentar a Ñublense. Fueron cuatro tiempos de 30 minutos, el resultado fue 3 a 2 para los chillanejos. Los dirigidos por Lobos, presentaron una estructura futbolística similar a lo que mostraron en la primera rueda. Fue la oportunidad para que el estratega observara en terreno a los tres refuerzos para esta segunda rueda: Camilo Pontoni, de 28 años Volante Mixto; Jonathan Suazo, 33 años lateral derecho y Cristóbal Parry 26 años defensa central. Los goles para los linarenses fueron anotados por Alex Diaz, de tiro libre y Vicente Vera. Sin duda que la experiencia fue positiva, haber enfrentado a un equipo que está en el torneo de Copa Libertadores.

ANÁLISIS

Eduardo Lobos, fiel a su estilo, respondió las preguntas de los medios de comunicación en el punto de prensa en el estadio: “ha sido una semana intensa desde lo planificado con mucha carga de trabajo con volumen y buscando también la idea de juego, para seguir mejorando y enfrentar de buena manera la segunda rueda. En relación al partido con Ñublense, fue bastante mejor de lo que esperábamos desde el punto de vista del juego, porque llegamos con un trabajo duro que habíamos realizado. Si bien es cierto es fundamental la parte futbolística, pero también queremos llegar en buen nivel en lo físico. Creo que los cuatro tiempos, fueron positivos, intensos, claramente hay un desgaste al final de cada tiempo, por la exigencia que venimos realizando en los entrenamientos, pero la sensación es buena en el juego, individualidades, lo colectivo fue muy bueno también, el resultado no es tan trascendental, lo bueno es competir con este tipo de equipos que esta jugando Copa Libertadores. La verdad que nuestros refuerzos también jugaron en este partido amistoso y con la experiencia que tienen será fundamental para la adaptación del grupo”.

“Queremos ser mas competitivos y no cometer los errores de los partidos de la primera rueda. La idea es que el equipo logre el equilibrio, para salir de esa incómoda posición en la que estamos. Todavía no tenemos claro si tendremos otro partido, porque hemos tenido unos días con mucha lluvia y otros elencos están en Copa Chile, por eso dificulta la concreción de otros duelos. El objetivo es lograr nuestro nivel futbolístico que nos permita escalar en la tabla de posiciones.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo