Deportes 04-04-2023

Albirrojos volvieron a las prácticas pensando en el clásico regional ante Rangers por Copa Chile este sábado a las 16:00 horas

- En otro tema, existiría preacuerdo con los inversionistas que tomarán las riendas del club

Sin duda que para el mundo cristiano es una semana especial de recogimiento y reflexión. Para los linarenses serán claves también estos días para jugar dos partidos, uno en la cancha, el clásico ante Rangers de Talca, y el otro fuera del polideportivo, pero con la misma importancia porque se podría definir el futuro de la institución.

Antecedentes entregados por la primera autoridad comunal, Mario Meza Vásquez, señalan que “hay avances importantes, luego de la reunión que se desarrolló el viernes recién pasado, donde hubo más puntos de acuerdos que de desacuerdos, considerando dos elementos que son muy gravitantes, primero que Deportes Linares está con una situación económica compleja y en segundo lugar no estamos liderando la tabla. Por eso quiero transmitir tranquilidad, soy el principal garante que los inversionistas sean de Linares, gente que viene a aportar en un proyecto institucional de corto y mediano plazo”.

“Estamos muy contentos, pero no quiero generar falsas expectativas y pido comprensión a la comunidad ya que con las fuerzas locales no es suficiente y cual es el desafío en el corto plazo, mantenernos el 2023 en la categoría , es decir Segunda Profesional y no tener ningún compromiso financiero pendiente teniendo el club ordenado, y el desafío de mediano plazo es generar en lo posible un ascenso al fútbol profesional de Primera .y el de largo plazo el fútbol formativo , que seamos capaces en Linares de tener una serie infantil que participe del fútbol profesional de Segunda y que sea el semillero natural , así como hoy Municipal Linares tiene más de 9 chicos que están en el profesionalismo , primero pasen por la cantera de Deportes Linares y luego adelante . Es un tema que lo había conversado con los inversionistas que están en la misma frecuencia”, aseveró.

Volviendo al tema de los inversionistas, serían la Familia Lee Lastra y Jaime “pajarito” Valdés con la SADP de Deportes Linares, representada por sus directores. El acuerdo ya está. Solamente se espera definir los últimos detalles que deben ser presentados también a la Corporación. Una noticia bastante positiva porque no hay otra opción.

CLÁSICO A LA VISTA

El técnico Luis Pérez Franco, dijo que había un grato ambiente al interior del plantel con miras al partido de Copa Chile, que se disputará el sábado desde las 16:00 horas: “estamos muy motivados, tenemos muy buenos jugadores, porque es un clásico donde a nadie le gusta perder. Queremos hacer un buen encuentro de local y quedarnos con la victoria”.

Al término de esta edición se realizaba la reunión de la Corporación, para ver el tema de los valores de las entradas para el clásico regional frente a Rangers de Talca.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo