Crónica 18-02-2024

Alcalde Bernardo Vásquez: “No se ha actuado rápido post desastres”

En el contexto de la visita que realizará el Presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra de Interior, Carolina Tohá, mañana jueves a la Región del Maule, el alcalde de la comuna de Pelarco, Bernardo Vásquez, instó al jefe de Estado a entregar respuestas más oportunas ante las emergencias, aludiendo especialmente a las dificultades que han tenido que afrontar los municipios, como sucedió durante los intensos temporales del año pasado que produjeron graves daños en gran parte del territorio maulino.

“Quiero decirle al Presidente Boric que lamentablemente a través del Ministerio de Interior no se ha actuado rápido, justamente, post desastres. Hace algunas semanas, fue Valparaíso con los incendios forestales, hace algunos meses fue la Región del Maule con los temporales y, lamentablemente, cada municipio levantó los informes ALFA para arriendo de maquinaria, tubos y otros implementos que se tuvieron que ocupar durante las emergencias”, sostuvo Vásquez.

Para ahondar en la magnitud del problema al que los municipios se vieron enfrentados, la autoridad comunal acotó que “pasaron largos meses sin recibir respuesta, sin poder hacer el pago a esos proveedores y muchos de esos informes fueron rechazados por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, señor Presidente, urge para un país que está siempre en emergencia tener un método rápido y eficaz para pagar a los proveedores y no dejarnos con las deudas”.

